Перед Арсеналом. Найочікуваніші книги 2019. Ч.2

Андрій Кокотюха "Вигнанець і чорна вдова"

Цікаве чтиво, яке заполонить декілька ваших вечорів. Історія розказує про події 1909 року: київський сищик Платон Чечель іде по сліду жорстокого убивці юних дівчат. Ним виявляється донька таємного радника з Петербурга. Проте, згодом панянка гине за тих же обставин, що й її жертви. Тож, що? Впливові родичі звинувачують поліцейського в наклепі.

І тут починається все найцікавіше: Платон стає для всіх вигнанцем, в нього є шанс врятувати себе, проте, і його чоловік втрачає; починається серія нових вбивств. Чи вдасться Платону розплутати їх та повернути собі добре ім’я? Чи вдасться докопатися до правди: хто ж був вбивцею дівчат від початку?

Неочікувані повороти сюжету та Київ минулого століття не залишать вас байдужими!

Вахтанг Кіпіані. “Справа Василя Стуса”

Василь Стус — відомий український поет, прозаїк та політичний діяч. Проте, сам автор навряд чи знає про це: Василь Стус, борець за незалежність України та дисидент, не зміг побувати на презентації жодної зі своїх книжок та не дожив до усвідомлення свого визнання на Батьківщині. За життя в Україні його не друкували, збірки віршів ходили по руках у самвидавному вигляді, а публікували їх лише за кордоном. Участь у русі незгідних з русифікаторською й антиукраїнською політикою, активна правозахисна позиція двічі приводили Стуса на лаву підсудних — за статтею «Антирадянська агітація і пропаганда».

До сих пір справа Стуса є резонансною темою в українському суспільстві. Вахтанг Кіпіані по крихтам зібрав матеріали справи Стуса та створив з них книгу. У ній є відповіді на найбільш складні питання — як і за що було заарештовано поета? Яка роль адвоката Медведчука у справі? Хто під час процесу намагався врятувати Василя Стуса? Від чого помер поет?

Ганс Рослінг, Анна Рослінг-Рьонлюнд, Уля Рослінг. “Фактологія. 10 хибних уявлень про світ, і чому все набагато краще, ніж ми думаємо”

Сучасний світ перенасичений інформацією: інколи правдивою, інколи — не дуже. Як її розпізнати? Як не потонути в цьому нескінченному потоці новин? До того ж, інколи сам наш мозок грає “проти” нас: він схильний драматизувати, перебільшувати та сприймати факти занадто гостро. Через ірраціональне мислення ми часто сприймаємо світ викривлено, думаю, чи що він жорстокіший та підступніший, ніж є насправді.

Ганс Рослінг, професор, доктор медицини та спікер TEd, разом з командою співаторів у своїй книзі “Фактологія” пропонує прості інструменти, які допоможуть розпізнати, коли наш власний мозок нас обманює: коли наші страхи невиправдані, узагальнення — хибні, а уявлення базуються на брехливій інформації.

Я вважаю, що у ХХІ столітті ця книга — ваша секретна зброя до спокійного, поміркованого та зваженого життя. Несемо здоровий глузд в маси!