МинВОТ подсчитал убытки черноморских портов Крыма и России из-за санкций

Черноморские порты аннексированного Крыма и России в 2018 году понесли убытки на сумму более 760 млн рублей из-за санкций.

Об этом сообщает пресс-центр Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"По сравнению с другими годами, в частности, 2015, 2016 и 2017 ежегодный доход "Администрации морских портов Черного моря" составлял от 32 миллионов до 153 млн рублей. В 2018 году доходы "Администрации морских портов Черного моря" составляют лишь 359,6 млн рублей, однако расходы составили 1,1 млрд рублей. То есть предприятие впервые за период с 2015 по 2018 годы стало прибыльным, а его убытки в 2018 году составили более чем 760 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что убыточность "Администрации морских портов Черного моря" является одним из результатов комплексной санкционной политики ЕС и США и Украины.

Морские порты, расположенные на территории Крыма (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением украинских властей в 2014 году.