Функции СБУ должны быть ограничены, - представительство ЕС в Украине

Полноценное реформирование должно коснуться и органов прокуратуры.

Представительство Евросоюза в Украине считают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны. Об этом заявила заместитель главы Представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн в ходе шестой встречи парламентско-гражданской платформы, передает "Интерфакс-Украина".

"Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны. В то же время, СБУ должна лишиться функций в сфере экономической и организованной преступности", - сказала Вайдеманн.

Она считает, что если Служба безопасности Украины хочет усилить сотрудничество с международными партнерами, следует повысить уровень доверия на международном уровне и внутри страны.

Отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия и дальнейшей евроинтеграции Украины. В связи с этим, по мнению Вайдеманн, реформировать спецслужбу следует в кратчайшие строки.

Кроме того, она выразила надежду, что новый президент и будущий состав Верховной Рады продолжат реформирование судебного и правоохранительного сектора, которое проводилось в последние годы. В частности, необходимо усовершенствовать систему отбора судей и введение эффективных критериев оценки их добропорядочности.

Полноценное реформирование также должно коснуться и органов прокуратуры.

Среди прочего, она надеется, что новый президент Украины продолжит следовать европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, 20 мая руководитель Службы безопасности Василий Грицак подал в отставку.

21 мая в Украину вернулась жена Валерия Хорошковского – бывшего главы Службы безопасности Украины и вице-премьер-министра времен президентства Виктора Януковича. Сам Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года.

Lb.ua стало известно из собственных источников в СБУ о том, что в СБУ могут вернуться кадры Хорошковского.

22 мая Иван Баканов получил должность первого замглавы СБУ. Он был главой предвыборного штаба Владимира Зеленского, директором ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", сейчас он лидер партии "Слуга народа".