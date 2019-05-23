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Сенат США утвердил резолюцию, сохраняющую санкции против России

Сенат США утвердил резолюцию, сохраняющую санкции против России
Фото: 24tv.ua

Международный комитет Сената США одобрил резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции достоинства в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в Соединенных Штатах на своей странице в Фейсбуке.

Резолюция осуждает продолжающуюся российскую агрессию против Украины. Комитет рекомендовал документ к принятию полным составом верхней палаты Конгресса США.

В резолюции отмечается "храбрость, решительность и жертвенность украинцев во время и после Революции достоинства; приветствуется достигнутый Украиной прогресс в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных сил Украины и их совместимости с критериями НАТО, а также создание автокефальной Православной церкви Украины".

Сенат подтвердил намерения правительства США продолжать поддержку Украины по внедрению демократических и рыночных реформ, восстановлению территориальной целостности государства, а также предоставлению дополнительных летальных и нелетальных видов помощи по безопасности для укрепления обороноспособности.

В резолюции также содержится призыв к Кремлю немедленно освободить членов экипажа захваченных в Керченском проливе судов украинских ВМС как подпадающих под действие Женевских конвенций 1949 года, и выражается поддержка всем украинским политическим заключенным, содержащимся в РФ и на подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений.

Резолюция также утверждает, что газопровод "Северный поток-2" представляет значительную угрозу безопасности Европы, направлен на подрыв экономической стабильности Украины и усиление ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями.

Резолюцию внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США сенатор-республиканец Роберт Портман и демократ Ричард Дурбин. Соавторами документа выступили более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

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