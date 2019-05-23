Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Кремль и хаос
Кремль и хаос
Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания (исправлено)
Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания (исправлено)
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
ГлавнаяПолитика

Минюст не может обжаловать назначение Богдана

Среди полномочий министерства нет подачи судебных исков.

Минюст не может обжаловать назначение Богдана
Андрей Богдан
Фото: Анна Стешенко

Министерство юстиции заявляет, что не может обжаловать назначение главой Администрации Президента Андрей Богдана, подпадающего под действие закона "Об очищении власти". Об этом говорится в ответе министерства на запрос агентства "Украинские новости".

По данным министерства, Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации. В то же время министерство не может на данный момент обжаловать в суде это назначение.

"В решении Палаты Верховного Суда от 15.03.2018 по делу №800/414/17 по иску Министерства юстиции Украины к Высшему совету правосудия о признании противоправным и отмене решений, обязательстве совершить действия Верховный Суд отметил, что Минюст не наделен полномочиями по обращению с иском в суд при обеспечении проведения проверки, предусмотренной законом, поскольку такое право прямо не указано в Положении о Министерстве юстиции Украины", - сказано в сообщении.

Минюст подчеркивает, что письма министерств, других центральных органов исполнительной власти не являются нормативно-правовыми актами, они имеют информационный характер и не устанавливают правовых норм.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана - юриста, личного адвоката олигарха Игоря Коломойского, а также бывшего чиновника, занимавшего должность уполномоченного по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова в 2010-2014 годах. Имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц, потому что он был уволен с должности до вступления закона в силу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также