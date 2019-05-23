Минюст не может обжаловать назначение Богдана

Министерство юстиции заявляет, что не может обжаловать назначение главой Администрации Президента Андрей Богдана, подпадающего под действие закона "Об очищении власти". Об этом говорится в ответе министерства на запрос агентства "Украинские новости".

По данным министерства, Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации. В то же время министерство не может на данный момент обжаловать в суде это назначение.

"В решении Палаты Верховного Суда от 15.03.2018 по делу №800/414/17 по иску Министерства юстиции Украины к Высшему совету правосудия о признании противоправным и отмене решений, обязательстве совершить действия Верховный Суд отметил, что Минюст не наделен полномочиями по обращению с иском в суд при обеспечении проведения проверки, предусмотренной законом, поскольку такое право прямо не указано в Положении о Министерстве юстиции Украины", - сказано в сообщении.

Минюст подчеркивает, что письма министерств, других центральных органов исполнительной власти не являются нормативно-правовыми актами, они имеют информационный характер и не устанавливают правовых норм.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана - юриста, личного адвоката олигарха Игоря Коломойского, а также бывшего чиновника, занимавшего должность уполномоченного по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова в 2010-2014 годах. Имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц, потому что он был уволен с должности до вступления закона в силу.