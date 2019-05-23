Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Кремль и хаос
Кремль и хаос
Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания (исправлено)
Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания (исправлено)
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
ГлавнаяПолитика

Полторак представил нового главу Генштаба Хомчака Вооруженным Силам

Генерал назвал своей главной задачей сохранение жизни и здоровья личного состава.

Фото: facebook.com/generalpoltorak

Министр обороны Степан Полторак утром 23 мая представил нового главу Генштаба ВСУ Руслана Хомчака Генеральному штабу и Вооруженным Силам.

Во время этого мероприятия Хомчак назвал основные принципы, которых он намерен придерживаться во время своей работы.

"Наша самая главная задача - сохранение жизни и здоровья личного состава. Она должна находиться в основе всех управленческих решений как в зоне проведения операции объединенных сил, так и за ее пределами. Высшая ценность - это человек", - сказал Хомчак во время своего выступления.

Фото: facebook.com/generalpoltorak

Также генерал высказался за прекращение ручного управления в ВСУ, очковтирательства, показухи и выдачи желаемого за действительное.

Хомчак добавил, что намерен повысить требования к командирам и начальникам всех уровней, которые должны быть образцом для подражания и примером для подчиненных. "Современный командир должен объединять в себе патриотизм, профессиональную компетентность, личную дисциплинированность, инициативность, творческий подход к делу," - сказал начальник Генштаба.

Он пообещал, что будет учитывать предложения, которые подают командиры бригад, батальонов, рот и взводов с линии столкновения.

Хомчак добавил, что продолжит ранее определенные реформы Вооруженных сил, в том числе направленные на приближение к стандартам НАТО.

Министр Полторак попросил Хомчака подготовить предложения по кадровым изменениям в ВСУ и решениям, которые нужно принять в ближайшее время.

Фото: facebook.com/generalpoltorak

Напомним, что увольнение начальника Генштаба Виктора Муженко и назначение на эту должность Руслана Хомчака было первым кадровым решением нового президента Владимира Зеленского.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также