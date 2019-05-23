​Общество пока не получило от Зеленского ни одного месседжа о том, как страна будет жить дальше, - юрист Сирый

Президент Владимир Зеленский пока не дал обществу никаких месседжей о том, как страна будет жить дальше и какие ориентиры лежат в основе его политической силы. Об этом сегодня во время круглого стола в Институте Горшенина говорил Николай Сирый, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины.

"С формально-юридической точки зрения, президент вступает в должность после инаугурации, но с политической точки зрения, политик рождается с момента объявления результатов выборов. То есть уже 22 апреля несомненно было понятно, что родился новый политик всеукраинского масштаба. Именно с этого момента высокое значение приобретает каждое слово и каждое действие этого политика, его слышат и анализируют не только в Украине, но и во всем мире. От его слов и действий зависят жизни миллионы людей: они решают, например, будут ли жить в Украине, или эммигрируют; можно ли в такой стране расширять семью, рожать детей; можно ли делать инвестиции и развивать бизнес. Это очень высокий уровень ответственности ", - сказал Сирый.

Он подчеркнул, что на выборах Зеленский получил очень высокий уровень доверия избирателей - за него проголосовало 73%, и это значит, что миллионы украинцев повернулись к новому президенту лицом и ждут от него правильных месседжей. "Однако прошел уже месяц после выборов, а ситуация в той же точке. Обществу, специалистам, политологам, юристам неизвестно, что это за партия, которая политически поддерживает президента, каковы её принципы", - заявил Сирый.

"В двух предыдущих случаях (речь о Ющенко и Порошенко, которые тоже победили на выборах с убедительным перевесом - Авт.) доверие народа не было реализовано полным образом. Сегодня мы можем наступить на грабли еще раз", - высказался эксперт.

По мнению юриста, одной из причин, почему предыдущим президентам не удалось оправдать доверия общества - это то, что они не сформировали полноценные политические партии: "Вместо того они формировали проекты, такие, как "Наша Украина" Виктора Ющенко. Их жизнь имела такую же продолжительность, как и жизнь президента. Я могу ошибаться, но похоже, что БПП-Солидарность сейчас тоже заканчивает свою политическую жизнь”.

"У меня вызывает беспокойство то, что с одной стороны я вижу колоссальные возможности, которые мог бы реализовать новый президент и его команда в развитии правового государства, но, к сожалению, не слышу тех посылов, которые бы меня как специалиста убедили в том, что инструменты формирования правового государства запускаются правильно", - считает эксперт.