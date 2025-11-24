Фірма поставила всього 1,5 тис. тонн вугілля з 33,5 тис. тонн, яка мала би поставити.

Державне ПАТ "Центренерго" видало приватній фірмі 132 млн гривень передоплати за вугілля. Фірма не лише не виконала зобов'язань, але й не повернула гроші.

Про це повідомляє Bihus.Info.

"Центренерго" уклало угоду з ТОВ "Теплосфера ЮА" на постачання 33,5 тис. тонн вугілля для Трипільської та Зміївської ТЕС у вересні 2024 року.

Оскільки йшлося про забезпечення ТЕС вугіллям на опалювальний сезон, угоду уклали без відкритого тендеру - за спрощеною процедурою. Компанії сплатили авансом 132 млн гривень. Втім, вона зірвала графік постачання вугілля - його надійшло лише 1,5 тис. тонн. Крім того, вона не повернула залишок невикористаного авансу.

В результаті "Центренерго" подало позов до суду, який ухвалив рішення стягнути з компанії 127 млн гривень. До цієї суми входить борг, пеню, відсотки тощо.

Під час розгляду справи суддя виявив цілу низку обставин цієї справи. Вони поставили під сумнів добросовісність як постачальника, так і "Центренерго", і навіть систему закупівель вугілля для ТЕС. Суддя виклав ці обставини у окремій ухвалі.

Суддя зазначив, що аванс не був обов'язковим, оскільки договір передбачав розрахунок після поставки. Аванс можна було сплатити лише за умови гарантій з боку постачальника, який надав не банківську гарантію, а просто лист, який нічого не забезпечував.

Також на суді "Центренерго" заявило, що уклало угоду з приватними підприємцями, оскільки у державних виробників вугілля не було. Втім, суд виявив, що "Теплосфера ЮА" купувала вугілля саме у державних виробників, а угоди з виробниками уклав після контракту з "Центренерго", листа-гарантії і частини передоплати.

Таким чином на момент укладення контракту "Центренерго" не мало не лише страховки щодо грошей, а й гарантії отримати вугілля в цілому.

Крім того, суддя виявив, що ціна закупки підприємцями вугілля у шахт дорівнювала ціні продажу на "Центренерго". Він дійшов висновку, що відсутність комерційної логіки може свідчити про бажання компанії присвоїти гроші з авансу, а не виконувати контракт.

Ці факти суддя кваліфікував як системний недолік у діяльності "Центренерго", і постановив окрему ухвалу на Кабмін, який має врегулювати процедури закупівлі й пов'язані з ними ризики. В ухвалі є акцент зокрема на те, що державне вугілля для державних же енергетичних компаній варто купувати напряму.

Втім, Міністерство енергетики відповіло, що в країні діє вільна економічна конкуренція, яку воно не може обмежувати.

Власником компанії ТОВ "Теплосфера ЮА" є Ігор Качмар. Донедавна він був співвласником іншого проблемного постачальника – ТОВ "Енерго Ресурс Груп".