Внаслідок обстрілу Києва пошкоджено близько 70 маршрутних таксі

Тому наразі у Києві суттєво скоротився вихід на низку маршрутів цього виду громадського транспорту.

Внаслідок обстрілу Києва пошкоджено близько 70 маршрутних таксі
ілюстративне фото
Фото: Надано Мариною Бурмакою

У столиці наразі суттєво скоротився випуск маршрутних таксі, оскільки під час ранкового обстрілу Києва 25 листопада було пошкоджено близько 70 одиниць рухомого складу, попередили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. 

Зміни можуть стосуватися наступних маршрутів: №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 423, 465, 470, 475, 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.

Перевізники вже працюють над відновленням роботи та взяли на себе зобов’язання в найкоротший термін збільшити кількість транспорту на лініях.

Попри наслідки обстрілів, переважна більшість автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів працюють у штатному режимі. Ситуація контрольована, служби оперативно реагують на всі виклики.

У Департаменті просять жителів міста враховувати поточну ситуацію під час планування поїздок і стежити за оновленнями на офіційних інформаційних ресурсах.
Теми: , , ,
﻿
