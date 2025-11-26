Не передавайте нікому реквізити карток, CVV-коди, паролі чи одноразові коди. Жоден банк чи держорган цього не запитує.

Офіс Генпрокурора попередив, що якщо ви отримали несподіваний дзвінок із «банку», повідомлення про «заблокований акаунт», «інвестиції» з нереальними прибутками чи посилка за «10 грн» - за цим часто стоять професійні шахрайські кол-центри.

Це організовані майданчики, де десятки операторів працюють за сценаріями: підмінюють номери, пишуть від імені банків, служб доставки чи правоохоронців, тиснуть і змушують діяти поспіхом, щоб отримати ваші дані та гроші.

Офіс Генерального прокурора зазначив, що системно знищує цю індустрію.

За останні місяці прокурори провели понад 270 обшуків, ліквідували сотні локацій, вилучили сервери, комп’ютери та обладнання для підміни номерів. У деяких містах шахраї намагалися відновити роботу вже наступного дня - як в Одесі, де майданчик довелося закривати повторно.

