ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Офіс генпрокурора нагадав громадянам, як не потрапити на гачок телефонних шахраїв

Не передавайте нікому реквізити карток, CVV-коди, паролі чи одноразові коди. Жоден банк чи держорган цього не запитує.

Офіс генпрокурора нагадав громадянам, як не потрапити на гачок телефонних шахраїв
шахрайський кол-центр у Дніпрі
Фото: Офіс генпрокурора

Офіс Генпрокурора попередив, що якщо ви отримали несподіваний дзвінок із «банку», повідомлення про «заблокований акаунт», «інвестиції» з нереальними прибутками чи посилка за «10 грн» - за цим часто стоять професійні шахрайські кол-центри.

Це організовані майданчики, де десятки операторів працюють за сценаріями: підмінюють номери, пишуть від імені банків, служб доставки чи правоохоронців, тиснуть і змушують діяти поспіхом, щоб отримати ваші дані та гроші.

Офіс Генерального прокурора зазначив, що системно знищує цю індустрію.

За останні місяці прокурори провели понад 270 обшуків, ліквідували сотні локацій, вилучили сервери, комп’ютери та обладнання для підміни номерів. У деяких містах шахраї намагалися відновити роботу вже наступного дня - як в Одесі, де майданчик довелося закривати повторно.

Офіс Генерального прокурора закликає громадян: не передавайте нікому реквізити карток, CVV-коди, паролі чи одноразові коди. Жоден банк чи держорган цього не запитує.
