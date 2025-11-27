Окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, постраждали дві жінки

Одна з потерпілих у тяжкому стані.

Сьогодні близько о 12:45 російська окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Під ворожий удар потрапила 89-річна жінка. Вона дістала вибухову й закриту черепно-мозкові травми, ампутацію гомілки та множинні уламкові поранення.

Бригада “швидкої” доставила постраждалу до лікарні у тяжкому стані, медики борються за її життя.

Під російський обстріл також потрапила 65-річна жінка. У неї діагностували контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми. Бригада “швидкої” надала потерпілій меддопомогу на місці.