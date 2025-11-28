Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Подія

Апеляція підтвердила довічне для вбивці 16-річної Діани Хріненко

Діану вбили 24 серпня 2018 року в селі Суботці Кіровоградської області. Останки зниклої дівчини знайшли тільки в березні 2019 року. Згодом Польща екстрадувала на той час підозрюваного вбивцю до України.

Апеляція підтвердила довічне для вбивці 16-річної Діани Хріненко
Діана Хріненко
Фото: прокуратура

Апеляція підтвердила довічне для вбивці 16-річної Діани Хріненко, повідомляє Офіс генпрокурора. З відкритих джерел відомо, що за вбивство засуджено Миколу Середницького

Останній дзвінок Діани, у якому вона встигла прошепотіти матері, що її вдарили, став початком довгої дороги — пошуків, розслідування і багаторічної роботи прокурорів. Тепер крапку поставлено: апеляційний суд залишив у силі довічне ув’язнення, визнавши доказову базу прокурорів переконливою та послідовною.

Діана зникла ввечері, повертаючись додому після концерту до Дня Незалежності. Нападник переслідував її автомобілем. Пошуки тривали місяцями, доки навесні 2019 року не знайшли її речі й останки. Після вбивства засуджений утік за кордон, але був екстрадований до України.

Прокурори відтворили маршрут дівчини, час нападу, дії злочинця після вбивства. Експертизи, свідчення, відеоматеріали та аналіз телефонних з’єднань стали основою вироку про довічне позбавлення волі.

Захист оскаржував рішення, однак під час апеляції прокурори знову довели обґрунтованість покарання. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

Засуджений за вбивство Микола Середницький
Фото: скрін сюжету “Суспільного”
Засуджений за вбивство Микола Середницький
 

Нагадаємо, 24 серпня 2018 року в селі Суботці Кіровоградської області зникла місцева жителька Діана Хріненко. Дівчина поверталася додому і говорила по телефону з хлопцем. Приблизно за 500 метрів від будинку вона закричала, що спливає кров'ю, "подзвони батькам, я поряд", після чого зв'язок обірвався. На місці події виявили сліди крові та телефон, а дівчина безслідно зникла.
﻿
