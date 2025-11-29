Через російські обстріли на Дніпропетровщині є постраждала, пошкоджена інфраструктура

️З вечора до ранку оборонці неба збили на Дніпропетровщині 12 БпЛА.

Нікопольщину агресор обстріляв з артилерії. Поцілив по Мирівській громаді.

У Троїцькій громаді Павлоградського району постраждала 83-річна жінка, частково зруйнований приватний будинок, ще 5 – пошкоджені. Зачепило газогін та лінію електропередач.

"У Дніпровському районі виникла пожежа, яку рятувальники вгамували. Пошкоджений об'єкт інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

