Через російські обстріли на Дніпропетровщині є постраждала, пошкоджена інфраструктура

Унаслідок російського обстрілу РФ у Троїцькій громаді Павлоградського району Дніпропетровської області поранень зазнала 83-річна жінка.
Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
"У Дніпровському районі виникла пожежа, яку рятувальники вгамували. Пошкоджений об'єкт інфраструктури", – ідеться у повідомленні.
У Троїцькій громаді Павлоградського району постраждала 83-річна жінка, частково зруйнований приватний будинок, ще 5 – пошкоджені. Зачепило газогін та лінію електропередач.
Нікопольщину агресор обстріляв з артилерії. Поцілив по Мирівській громаді.
️З вечора до ранку оборонці неба збили на Дніпропетровщині 12 БпЛА.