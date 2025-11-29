Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Через російські обстріли на Дніпропетровщині є постраждала, пошкоджена інфраструктура

Росіяни атакували Дніпровський, Павлоградський і Нікопольський райони.

наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок російського обстрілу РФ у Троїцькій громаді Павлоградського району Дніпропетровської області поранень зазнала 83-річна жінка. 

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"У Дніпровському районі виникла пожежа, яку рятувальники вгамували. Пошкоджений об'єкт інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

У Троїцькій громаді Павлоградського району постраждала 83-річна жінка, частково зруйнований приватний будинок, ще 5 – пошкоджені. Зачепило газогін та лінію електропередач.

Нікопольщину агресор обстріляв з артилерії. Поцілив по Мирівській громаді.

️З вечора до ранку оборонці неба збили на Дніпропетровщині 12 БпЛА.
