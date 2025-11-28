У Коорштабі попередили про шахраїв, які за гроші пропонують "включити" полонених у обмінні списки

У Коорштабі наголошують, що жодна державна структура ніколи не вимагає гроші за звільнення полонених чи пошук зниклих.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими попередили про шахраїв, які за гроші пропонують "включити" полонених у обмінні списки.

"Останнім часом фіксується зростання кількості випадків, коли шахраї намагаються використати емоційний стан родин військовополонених та зниклих безвісти Захисників. Вони обіцяють «допомогу» у звільненні з полону чи пошуку зниклих, проте їхня справжня мета — виманити гроші або отримати конфіденційні дані", – кажуть у відомстві.

Найпоширеніші шахрайські схеми:

"Внесення до списку на обмін"

Аферисти видають себе за представників державних органів чи «посередників» і пропонують за гроші «включити» Захисника до списку на обмін.

"Ваш рідний у шпиталі"

Зловмисники повідомляють, що військовий нібито тяжко поранений та потребує термінового лікування. Мета — змусити родину перевести кошти.

Вимагання коштів і психологічний тиск

Шахраї телефонують і погрожують, вимагаючи гроші під різними приводами.

Виманювання банківських даних

Аферисти намагаються отримати доступ до банківських карток чи особистої інформації, прикриваючись "допомогою".

У Коорштабі наголошують, що жодна державна структура ніколи не вимагає гроші за звільнення полонених чи пошук зниклих.

Тому не можна передавати незнайомцям особисту інформацію, номери карток, копії документів чи фото.Варто уникати спілкування з підозрілими акаунтами в соцмережах та месенджерах і траба перевіряти будь-яку інформацію через офіційні канали.

"У разі підозри на шахрайство — негайно повідомляйте правоохоронні органи або звертайтеся до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими - 0 800 300 529", – додали у Штабі.