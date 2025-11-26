Росіяни вбили жінку з дитиною у Херсоні

Ввечері 26 листопада російська окупаційна армія атакувала мирних мешканців у Корабельному районі Херсона.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Близько 19:40 окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку, через що на місці загинула 34-річна херсонка та 6-річна дитина”, - написав Прокудін.
Він додав, що внаслідок вибуху поранення отримав також 50-річний чоловік. Його шпиталізували з контузією, вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями голови, шиї, спини та руки.
- Росіяни скинули вибухівку з дрона на 16-річну дівчину та 22-річну мешканок міста Херсон. Вони зазнали контузій і вибухових травм.
- 26 листопада російські окупанти знову обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Частково знеструмлені Дніпровський та Центральний райони. Також можливі перебої з централізованим водопостачанням.