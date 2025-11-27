Застосунок «Резерв+» готує оновлення, у межах якого електронний військово-обліковий документ отримає фотографію власника.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Ця функція має зробити підтвердження особи прозорішим та пришвидшити перевірку документів під час службових процедур, наголосили у відомстві.

У Міністерстві оборони повідомили, що стартує набір охочих долучитися до тестування нової версії сервісу. Учасники отримають можливість першими оцінити оновлений вигляд електронного документа, перевірити його роботу та надати розробникам зворотний зв’язок.