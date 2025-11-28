У Чернігові російський дрон упав на територію підприємства

У сусідній громаді дрон влучив в приватний будинок.

У Чернігові на території одного з підприємств упав російський безпілотник, також через дронову атаку у сусідній громаді пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"Зафіксовано падіння ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Чернігові. Постраждалих немає”, – ідеться у повідомленні.

Також в сусідній громаді біля Чернігова дрон влучив в приватний будинок.