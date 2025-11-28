У Чернігові російський дрон упав на територію підприємства

У Чернігові на території одного з підприємств упав російський безпілотник, також через дронову атаку у сусідній громаді пошкоджено приватний будинок.
Про це повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
"Зафіксовано падіння ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Чернігові. Постраждалих немає”, – ідеться у повідомленні.
Також в сусідній громаді біля Чернігова дрон влучив в приватний будинок.
- У ніч на 25 листопада росіяни атакували Чернігівську область. Там зафіксували 39 обстрілів: 70 вибухів. Загинула 25-річна жінка. Є поранені люди.