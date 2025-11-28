Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Сили безпілотних систем уразили три російські ЗРК вартістю $60 млн

Уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2".

Фото: Олександр Довгич

За три дні Сили безпілотних систем уразили три дороговартісні російські ЗРК  "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2" вартістю $60 млн.

Про це повідомляють у Силах безпілотних систем.

"Оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади Nemesis СБС у взаємодії з 12 ОЦСП та спецпідрозділом ГУР МО України "Кабул 9" поцілили одразу в три дороговартісні ЗРК противника", – ідеться у повідомленні. 

У результаті відмінної роботи українських воїнів, уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в $60 млн. 

"Ці комплекси є ключовими елементами системи ворожої ППО противника на оперативно-тактичній та оперативній глибині. Їхнє знищення суттєво послаблює прикриття важливих районів та стратегічних об’єктів", – додають військові. 

Оператори 412-ї бригади Nemesis системно завдають противнику багатомільйонних втрат і забезпечують підрозділам Сил оборони перевагу як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу противника.
