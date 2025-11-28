«Важливо, щоб військовий після повернення знаходив новий сенс життя якнайшвидше». Ветеран про відновлення через спорт і «своїх»

Олегу Касьяну 38. За плечима чоловіка служба на сході України в 2014-2017 роках, омріяний бізнес у рідному Запоріжжі та евакуація звідти. Зараз у житті Олега новий етап — він перебрався до Києва і допомагає іншим ветеранам відновлюватися після поля бою. Про власний шлях ветерана, «обовʼязкову яму» після повернення у цивільне життя та відновлення через адаптивний спорт — у нашому тексті.

«Вже завтра будеш в армії»

Коли у 2014-му Росія напала на Україну, Олегу Касьяну було 27. Він згадує — пішов у військкомат ледь не одразу після того, як побачив по телевізору промову тодішнього голови Верховної Ради. Турчинов оголошував часткову мобілізацію.

«Я проходжу, а воєнком каже мені: “Вже завтра ти будеш в армії”. Я перепитую: “Прямо завтра?”. А він мені: “Ну так. Давай в Нацгвардію?”

Нас привезли і почались оці будні: полігон, навчання. А потім я був на найважчих напрямках. Маріупольський напрямок, Широкіно, Новоазовська дорога — от наші позиції були, ми прикривали, перша лінія. Рік безперервних бойових дій», — розповідає Олег Касьян.

Ветеран каже, що для нього важливим етапом перебування на передовій стало усвідомлення, що тепер він перебуває в постійній небезпеці. І прийняття того, що серед усіх можливих сценаріїв є і найгірший — власна смерть. Олег переконаний, що саме це допомогло розвинути інтуїцію і загострити власні реакції, які й рятують на фронті.

Фото: Центр ініціатив "Повернись живим"

«Коли ти допускаєш у себе в голові такий сценарій, це наче всі твої базові налаштування зникають. Тобі стає легше і ти можеш зосередитись. Я бачив чоловіків, які боялися виходити з бліндажа навіть сходити до вітру. Кожен боєць прокручує у себе в голові різні сценарії. І коли ти приймаєш, що всі вони ймовірні, ти вже стаєш іншою людиною. Часом навіть надлюдиною.

За 15 хвилин до прямого влучання ракети в наш бліндаж у мене почали труситись руки. Я не міг зрозуміти, що саме відбувається, але розумів, що щось не так. Тоді нас 20 чоловік пішли в укриття. І коли того ранку після прильоту приїхав командир, то сказав, що усі ми можемо вважати, що народились заново», — говорить ветеран.

Психологи пояснюють, що досвід, про який каже Олег, можна описати, як режим виживання» — стан, коли люди перебуває під дією тривалого стресу і спрямовує всі свої ресурси на те, аби протистояти небезпеці. Так, зір та слух дійсно можуть загострюватися, а реакції — ставати швидшими.

Але і фахівці, і самі військові зазначають, що чим довше ти у такому стані, тим серйозніші наслідки це може мати як для ментального, так і для фізичного здоровʼя.

«Обовʼязкова яма»

Коли після першого року на фронті Олег звільнився, йому запропонували пройти навчання і змінити військовий фах. Так, у 2016-му він повернувся в армію. Коли зі службою було покінчено остаточно, настав період адаптації до цивільного життя. І тут чоловік зіткнувся з численними викликами.

«У мене погіршилося здоров'я, перестала працювати підшлункова на той час, були різкі зміни показників цукру. Зуби всі посипались миттєво. Я схуд на 16 кілограмів. Я не міг спати. Перший рік постійно снився один і тот же епізод — як снаряд прилітає в бліндаж. Кожну ніч я здригався, спати не міг зовсім. А коли ти не висипаєшся, у тебе починається депресивний стан.

Я почав вживати алкоголь, йшов з дому, провокував конфлікти. Відчував, що скочуюсь на дно. Але я вчасно це відчув. Я був наче в ямі. Але, як то кажуть, така яма обовʼязкова для всіх. Це на 90% може трапитися з кожним», — ділиться Олег.

Ветеран каже, що дуже багато думав про цей стан. Він зрозумів, що війна змінила його і тепер потрібно будувати нове життя, відштовхуючись від своїх нових потреб і цінностей.

«Знаєте, кажуть, що кожна велика людина, перед тим як піднялася, впала на саме дно. Хтось відчує це дно, збереться і піде вверх. А хтось на цьому дні лишається. І це об'єктивний процес. Процес, який внаслідок війни, людина обов'язково проходить. Тому що війна, якщо ти реально постраждав від війни, безслідно не проходить. У когось, це дно буде через рік, через два. А є випадки в історії, як у Ернеста Гемінґвея, який закінчив життя самогубством через 40 років.

Після війни до відновлення ветеранів повинен долучитися кожен. На мій погляд, для повного відновлення треба знайти новий сенс життя. І дуже важливо, щоб ветеран, який повернувся, знаходив новий сенс життя якнайшвидше», — говорить Олег.

Фото: Центр ініціатив "Повернись живим" Олег Касьян

Чоловіка підтримала родина, проте вже майже три роки дружина Олена разом з дітьми живе в Норвегії і чекає на часи, коли буде безпечно повернутись додому.

Відновлення через спорт та нові досвіди

Після завершення служби Олег почав досліджувати тему відновлення і цікавитися тим, як поводиться наш мозок в умовах стресу та при виході з них. Набуті знання допомогли чоловікові перебудувати своє життя і змінити пріоритети. Тепер він хоче ділитися своїм досвідом.

«Ветеран повинен зрозуміти, що те що з ним відбувається — це нормально. І задача номер один — дати собі такий поштовх, щоб ти почав відчувати життя. Тобто, у тебе дофамінова яма, мозок дофамін вже не виробляє. Як робив я? Я пішов на секцію змішаних єдиноборств. Зранку біжу шість кілометрів, потім моржування. У мене рекорд — 151 день без пропуску зимового купання. Це мій рецепт.

У мене з’явилася собака, бо коли ти гладиш тварину, виробляється окситоцин. Окситоцин впливає на вироблення дофаміну. Також дуже важливо — ніякого алкоголю. Тому що алкоголь негативно впливає на нейротрофічний фактор мозку. Це той фактор, що дає забезпечує відновлення клітин мозку», — каже чоловік.

Знайшовши себе у спорті, Олег продовжує займатися ним. І робить це зокрема у ветеранських спортивних спільнотах.

З 30 листопада по 7 грудня у Києві відбуватиметься «ГАРТ» — ветеранські змагання з адаптивних видів спорту від «Повернись живим», на які приїдуть ветерани зі всієї країни.

Фото: Центр ініціатив "Повернись живим" Всеукраїнські змагання з регбі на кріслах колісних, 30-31 серпня 2025 року

Фото: Центр ініціатив "Повернись живим" Всеукраїнські змагання з регбі на кріслах колісних, 30-31 серпня 2025 року

Олег Касьян буде одним з понад 400 учасників, які гратимуть в баскетбол та регбі на кріслах колісних, волейбол сидячи, змагатимуться у стрільбі з лука та веслуванні на тренажерах.

Змагання такого рівня — виклик для організаторів. Проте в ветеранському відділі Центрі ініціатив «Повернись живим» зазначають, що «ГАРТ» покликаний популяризувати адаптивний спорт і зміцнювати ветеранську спільноту. Адже на першому місті не змагання, а братерство і сестринство серед ветеранів і ветеранок. Тижневий захід відбудеться за підтримки Міністерства у справах ветеранів та генерального партнера «UGB Укргазбанк».

«Це дуже хороша історія. Не стільки змагання, скільки сам спорт, саме на ньому варто фокусуватися. Спорт дає дисципліну. Він дисциплінує твоє життя», — переконаний ветеран.

Олег наголошує, що шлях відновлення значно простіший, якщо знайти спільноту, в якій тобі комфортно, яка мотивує тебе рухатись далі. Свого часу завдяки такій спільноті і наставництву Олег зумів відкрити власний бізнес у Запоріжжі — перший капсульний готель у місті. Через те, що нині місто часто обстрілюють, готель поки на паузі, а сам Олег перебрався до Києва. Проте сам досвід запуску і ведення власної справи став важливим для ветерана.

«Я вважаю, що потрібно створити інституцію амбасадорів ветеранів в Україні. Це має бути спільнота ветеранів, які вже пройшли життєвий шлях, адаптувалися і беруть на менторство 10-20 ветеранів. От таким людям треба платити заробітну плату за те, що вони будуть менторами, будуть на своєму прикладі показувати, як займатися спортом, як заробляти гроші, як з сім'єю спілкуватися і так далі», — пояснює Олег.

Сам Олег теж використовує власний досвід, аби допомагати ветеранам, які лиш стають на шлях, який вже пройшов він. Чоловік організував «Клуб ветеранів», де діють чіткі правила, покликані сприяти якнайшвидшому відновленню.

«Коли ми збираємося, то говоримо тільки про майбутнє. Заборонено говорити, про те хто де служив. Чому? У багатьох схожих комʼюніті 20-50% всіх розмов — хто де служив, як служив. І всі починають знов переживати ті травматичні події. В цьому проблема. Тому що наша психіка не просто активна, вона інтерактивна. І коли ветеран потрапляє саме в таку спільноту, де всі уже на другому рівні, вони себе перезібрали заново, вйому стає легше і він розуміє, що робити», — каже чоловік.