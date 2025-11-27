Під Гуляйполем росіяни зайшли у фланг через неузгоджений відхід підрозділу

Наразі інформацію про те, що саме там сталося, зараз перевіряють і уточнюють.

Під Гуляйполем один із українських підрозділів самовільно та без узгодження відійшов із займаних позицій. Через це утворився відкритий фланг, яким скористалися російські війська.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише «РБК Україна».

«Відбулись бойові зіткнення, внаслідок цього декілька наших військовослужбовців вважаються зниклими безвісти», — сказав Волошин.

За його словами, Сили оборони з’ясовують усі обставини інциденту — інформацію про те, що саме там сталося, зараз перевіряють і уточнюють.