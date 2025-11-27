Сирський обговорив із командувачами оборону Покровська, Мирнограда і прилеглих територій

Головком розповів, що тут росіяни маскуються під цивільне населення або прикриваються ним.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командувачами органів військового управління, командирами військових частин та підрозділів, які виконують завдання на Покровському напрямку.

За словами головкома, питання оборони Покровська, Мирнограда та прилеглих до них територій розглядають комплексно.

«Блокуємо спроби штурмувати міста малими піхотними групами. З цією метою, а також для відновлення втрачених позицій, наші визначені підрозділи проводять активні дії. Упродовж останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км», - розповів Сирський.

Він повідомив, що росіяни зазнали значних втрат і були змушені задіяти в районі Покровсько-Мирноградської агломерації свій оперативний резерв. «Агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, в тому числі маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним», - зауважив головнокомандувач.

Під час наради командувачі обговорили питання щодо посилення підрозділів та узгодженого застосування резервів. Особливу увагу приділили забезпеченню просування українських штурмових підрозділів.

«Продовжуємо працювати над утриманням наявних та облаштуванням додаткових логістичних шляхів. Маємо максимально забезпечувати наше угруповання та проводити вчасну медичну евакуацію поранених», - додав Сирський.