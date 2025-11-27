Київ. Скасована прем’єра
У Києві презентували проєкт про польських лікарів, які формували медицину столиці у XIX–XX століттях Новини компаній

У Києві представили міжкультурний проєкт «Пам’ять, що єднає: лікарі та фармацевти польського походження в історії Києва», який повертає із забуття імена медиків, що визначали розвиток медичної школи столиці наприкінці XIX — на початку XX століття. Ініціативу реалізували ГО «Коло європейського діалогу» та організація «Полонія» за підтримки фармацевтичної компанії Polpharma.

На виставці показали десять відновлених біографій фахівців польського походження: лікарів, науковців і фармацевтів, які створювали перші клініки й лабораторії та запроваджували нові методи лікування. 

Серед них — хірург-новатор, чиї інструменти використовують і сьогодні; лікар, який довів водне походження холери; засновник дерматологічної школи Києва; офтальмолог, що залишив понад 90 наукових праць; династія аптекарів, яка відкрила одну з перших парових фармацевтичних лабораторій у місті.

Ці історії демонструють, що сто років тому Київ був осередком європейської медичної думки, а внесок польських фахівців — невіддільна частина цієї історії.

Під час презентації віцеконсулка Республіки Польща в Україні Анна Бабяк-Овад наголосила на важливості відновлення спільної пам’яті:

«На цвинтарях ми шукаємо не каміння, а людей. Жива пам'ять дає можливість знати історію. Хто знає минуле — знає майбутнє», — наголосила вона.

Заступниця міністра охорони здоров’я України з питань євроінтеграції Марина Слободніченко зазначила, що ініціатива підкреслює тяглість українсько-польської співпраці:

«Цей проєкт не лише про минуле — він про наше спільне майбутнє. Польща підтримала Україну у найскладніші часи — від допомоги біженцям до медичної евакуації. Спільна історія продовжується і веде нас до європейського майбутнього».

«Такі ініціативи надихають, прокладають мости й залишають у спільній пам’яті те, що об’єднує наші народи», — додав виконавчий директор ГО «Коло європейського діалогу» Анатолій Курносов.

Партнер проєкту — Polpharma — підкреслює, що культура піклування про людину є спільною для європейської медичної спільноти вже багато поколінь.

«Пам’ять — це і про те, ким ми можемо стати завтра. Нам важливо підтримувати повернення із забуття постатей, важливих для України й Польщі», — сказала Тетяна Атаджанова, керівниця зовнішніх та внутрішніх комунікацій Polpharma Україна.

Презентована експозиція містить архівні документи, фотографії, дослідження й відновлені біографії медиків. Детальніше з біографіями можна ознайомитися на порталі Україно-польської медіаплатформи та у виданні Dziennik Kijowski.
