На Гуляйпільському напрямку росіяни розстріляли 5 полонених

На Гуляйпільському напрямку росіяни розстріляли п'ятьох українських полонених військових. Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура.

Вбивство полонених відбулося 27 листопада близько 9 ранку. Інші обставини не повідомили.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Обмудсман Дмитро Лубінець направив офіційні листи до МКЧХ та ООН.

"Такі злочини мають бути належним чином задокументовані, а винні – понести найсуворіше покарання", – прокоментував він.