В Україні запустили платформу регулярної підтримки військових «Підписка на військо», яка дозволяє допомагати конкретним підрозділам напряму і на постійній основі.

За задумом, військові матимуть додаткову можливість планувати витрати, ідеться на сайті платформи subscribetoarmy.com.

«Щоб армія могла планувати свої дії і закупівлі, їй потрібна стабільність, а людям — зручний, прозорий і технологічний інструмент допомоги. Саме тому волонтери й українські бізнеси створили «Підписку на військо» — платформу, яка дозволяє кожному оформити регулярну підтримку у два кліки. Платформа створює передбачувану модель підтримки, завдяки якій бригади можуть планувати закупівлі, а не чекати на термінові збори. Усі кошти автоматично надходять без комісій і посередників», - йдеться у повідомленні.

Українців закликають підписуватися на бригади так же, як і на улюблений сервіс. Щоб почати допомагати захисникам на регулярній основі, потрібно:

зайти на сайт subscribetoarmy.com та обрати бригаду.

зазначити суму допомоги (від 10 грн) та періодичність відрахувань (щодня/щотижня/щомісяця).

оформити підписку, як на інші сервіси – наприклад, Spotify. Гроші будуть списуватись автоматично у визначений час.

слідкувати за станом рахунку «своєї» бригади на відкритих дашбордах.

Наразі відбувається підключення до платформи військових підрозділів.

«Для підрозділів «Підписка на військо» - безоплатне технічне рішення, яке не потребує власного застосунку чи окремої інфраструктури. Бригаді достатньо повідомити команду платформи про бажання долучитися. Після верифікації вона отримує власну сторінку, а всі надходження спрямовуються напряму на її офіційний казначейський рахунок. До платформи вже підключено понад 150 бригад. Ціль — охопити всі бойові підрозділи Сил оборони України до кінця 2026 року», - наголошують розробники.

За попередніми розрахунками, якщо лише 1% українців оформить підписку на 100 грн, армія щомісяця отримуватиме 37 млн грн. А це – сотні дронів, зв’язок і техніка, закуплені планово, а не в авральному режимі.

Проєкт створили на запит Сил оборони групою волонтерів за підтримки бізнесу. Його реалізовують на платформі донацій РАЗОМ.