ГоловнаСуспільствоВійна

Через платформу «Підписка на військо» українці можуть допомагати конкретній бригаді напряму

Всі кошти потраплятимуть на офіційний казначейський рахунок бригади.

Через платформу «Підписка на військо» українці можуть допомагати конкретній бригаді напряму
платформа «Підписка на військо»

В Україні запустили платформу регулярної підтримки військових «Підписка на військо», яка дозволяє допомагати конкретним підрозділам напряму і на постійній основі. 

За задумом, військові матимуть додаткову можливість планувати витрати, ідеться на сайті платформи subscribetoarmy.com. 

«Щоб армія могла планувати свої дії і закупівлі, їй потрібна стабільність, а людям — зручний, прозорий і технологічний інструмент допомоги. Саме тому волонтери й українські бізнеси створили «Підписку на військо» — платформу, яка дозволяє кожному оформити регулярну підтримку у два кліки. Платформа створює передбачувану модель підтримки, завдяки якій бригади можуть планувати закупівлі, а не чекати на термінові збори. Усі кошти автоматично надходять без комісій і посередників», - йдеться у повідомленні.

Українців закликають підписуватися на бригади так же, як і на улюблений сервіс. Щоб почати допомагати захисникам на регулярній основі, потрібно: 

  • зайти на сайт subscribetoarmy.com та обрати бригаду. 
  • зазначити суму допомоги (від 10 грн) та періодичність відрахувань (щодня/щотижня/щомісяця). 
  • оформити підписку, як на інші сервіси – наприклад, Spotify. Гроші будуть списуватись автоматично у визначений час.
  • слідкувати за станом рахунку «своєї» бригади на відкритих дашбордах.

Наразі відбувається підключення до платформи військових підрозділів. 

«Для підрозділів «Підписка на військо» - безоплатне технічне рішення, яке не потребує власного застосунку чи окремої інфраструктури. Бригаді достатньо повідомити команду платформи про бажання долучитися. Після верифікації вона отримує власну сторінку, а всі надходження спрямовуються напряму на її офіційний казначейський рахунок. До платформи вже підключено понад 150 бригад. Ціль — охопити всі бойові підрозділи Сил оборони України до кінця 2026 року», - наголошують розробники. 

За попередніми розрахунками, якщо лише 1% українців оформить підписку на 100 грн, армія щомісяця отримуватиме 37 млн грн. А це – сотні дронів, зв’язок і техніка, закуплені планово, а не в авральному режимі.

Проєкт створили на запит Сил оборони групою волонтерів за підтримки бізнесу. Його реалізовують на платформі донацій РАЗОМ.
﻿
