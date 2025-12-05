Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Макрон відкинув твердження про “загрозу зради” України з боку США

“Нам потрібні Сполучені Штати для миру. Сполучені Штати потребують нас, щоб цей мир був тривалим і міцним".

Макрон відкинув твердження про “загрозу зради” України з боку США
Фото: EPA/UPG

Єдність між Європою та Сполученими Штатами є ключовою для підтримки України, заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише Reuters.

Він додав, що “немає недовіри”, та спростував інформацію про те, що нібито заявив про ризик того, що Вашингтон може зрадити Україну.

“Єдність між американцями та європейцями в українському питанні є надзвичайно важливою. І я повторюю це знову і знову, нам потрібно працювати разом”, – сказав Макрон журналістам під час візиту до Китаю.

“Ми вітаємо та підтримуємо мирні зусилля, які докладають Сполучені Штати Америки. Сполученим Штатам Америки потрібні європейці, щоб очолити ці мирні зусилля”, – додав він.

Німецький журнал Spiegel у четвер процитував стенограму конфіденційної розмови, під час якої президент Франції та канцлер Німеччини висловили серйозний скептицизм щодо зусиль уряду США та його посланців щодо переговорів про мир між Україною та Росією.

“Я все заперечую", – сказав Макрон, коли його запитали про репортаж Spiegel. 

“Нам потрібні Сполучені Штати для миру. Сполучені Штати потребують нас, щоб цей мир був тривалим і міцним. Тож немає жодного сценарію, за якого тривалий мир в Україні буде досягнутий без спільних зусиль європейців, американців, канадців, австралійців та японців”, – заявив французький президент.

  • Телефонна розмова лідерів, на якій йшлося про ризики щодо США, відбулася після того, як адміністрація Дональда Трампа поширила 28-пунктовий "мирний план", який розкритикували Україна та європейські союзники як занадто вигідний для Росії. Подальші переговори, у яких брали участь європейські, українські та американські чиновники, призвели до оновленого 19-пунктового плану, який Росія досі не погодила.
  • Москва не відмовляється від своїх максималістських вимог: щоб Київ віддав великі території на сході, скоротив армію та провів нові вибори. 
