Бойова авіація: іранський урок і повітряний кулак ЄС проти РФ

Оскільки ми вже побачили, що можуть літаки з двох авіаносних ударних груп плюс 300 ізраїльських бортів по 80-мільйонній країні, то нарешті дійшли руки до зведеної таблички по ЄС, яка «спить, не прокидається і завтра розвалиться». Думаю, багатьом буде корисно оновити оперативку.

Фото: EPA/UPG Винищувачі у формі різдвяної ялинки пролітають над Копенгагеном Данія, 16 грудня 2025 р

Нагадую — наліт на пілота в ЄС роками був 180 годин. Це не просто політ по прямій. Це дозаправки в повітрі, нічні місії на надмалих висотах, робота в умовах найпотужнішого РЕБ та імітація бою з «малопомітними цілями». Одна година такого нальоту за інтенсивністю дорівнює трьом годинам звичайного патрулювання.

Кидати чавун по вбитих на землі координатах — це не допомагає вести повітряну війну з рівним супротивником, на всякий випадок про російський наліт.

1. «Перша лінія»: важкі та багатоцільові винищувачі.

Це ті, хто вибиватиме Су-35, перехоплюватиме ракети та працюватиме «скальпелем» по тилах. Сумарно це ~1600 бортів постійної готовності: ~480 Eurofighter Typhoon (основа ППО Європи), ~230 Dassault Rafale (включно з морською версією), ~550 F-16 (найбільш масовий «роботяга»), ~120 JAS 39 Gripen («лісові бійці», здатні злітати з доріг), ~140 F/A-18 Hornet та ~80 ще Mirage 2000.

2. «Стелс-спис»: п’яте покоління (F-35 Lightning II).

На 2026 рік поставки йдуть на форсажі. Це літаки, які заходять непоміченими і виносять РЛС та С-400. Зараз це ~200-220 бортів (Велика Британія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Бельгія, Данія). Німеччина та Фінляндія готують інфраструктуру. Плани до 2030-го року — 600 машин. Не 14 Су-35 в рік.

Зброя прориву для F-35 — це ракети JSM із дальністю 500 км та малі керовані бомби SDB-II StormBreaker, яких влазить до восьми штук на борт. Зараз Європа активно накопичує арсенал: запас JSM у Норвегії та Фінляндії становить 200-300 одиниць і конвеєр працює на повну, а британські, італійські та норвезькі запаси StormBreaker оцінюються у 1500-2500 штук. Якщо підняти всього 50 бортів F-35, вони додадуть у залп ще близько 100 ракет JSM або 400 керованих бомб. Цей рій дрібних цілей за хвилину перевантажить і випалить будь-який позиційний район С-400 на глибину до 100 кілометрів.

Фото: EPA/UPG Члени екіпажу стоять поряд з винищувачами F-35B Lightning II на борту USS America під час візиту до порту Сіднею, 14 червня 2025 року.

3. «Мисливці на шахеди»: навчально-бойова та легка авіація.

Це ті, хто зекономить ресурс дорогих винищувачів, ганяючись за «мопедами» та працюючи по землі. Разом ~500+ одиниць: BAE Hawk, M-346 Master, L-39/L-159, корейські FA-50 та турбогвинтові PC-21/Tucano. Хтось кидатиме НУРС та розумний чавун, хтось роздаватиме РЕБ контейнером, хтось перехоплювати мопеди.

4. «Множники сили».

Без них бойова авіація — це сліпі літаки з порожніми баками.

ДРЛС (Очі): ~25 од. (Sentry, GlobalEye, CAEW). У РФ таких немає, програму ми вбили, залишилося в строю старих штуки три. Це вирок для повітряних засідок та нальотів з глибини — на сотні куілометрів вглиб все буде видно.

Заправники: ~50 од. (A330 MRTT). Зрозуміло для чого — можна працювати з десятків аеродромів підскоку Старої Європи, залишаючись в недосяжності.

Морська патрульна авіація: ~60 од. (P-8 Poseidon, Atlantic 2). Вбивці підлодок, але вони обов'язково працюватимуть ПКР по землі.

Вертольоти: ~450 ударних (Apache, Tiger, Mangusta) та ~1800 транспортно-бойових. Хтось думає, що технологія засунути лазерну указку та мініган у борт — це прерогатива тільки Києва, а у них лапки?

На складах («План Б») лежать ще літаки, які можна підняти за 2-6 місяців: ~300 старих F-16 та Mirage, ~100 Tornado, ~40–50 МіГ-21/29 і Су-22/25.

Фото: EPA/UPG Американські військові гелікоптери зі складу 101-ї американської повітряно-десантної дивізії у супроводі румунських гелікоптерів під час навчань НАТО поблизу міста Констанца, Румунія.

Математика ракетного залпу: у розрахунок беремо лише важкі крилаті ракети (Storm Shadow, SCALP, Taurus) з БЧ 450-500 кг і дальністю 500+ км.

SCALP: 70 бортів Rafale по 2 ракети = 140 шт.

Storm Shadow: 140 бортів (Typhoon/Tornado) по 2 ракети = 280 шт.

Taurus: 110 бортів (Eurofighter/Gripen/F-18) по 2 ракети = 220 шт.

Сумарний підсумок першої хвилі: 640 важких крилатих ракет в одному залпі.

Таких залпів можна видати щонайменше п’ять на тиждень, вибивши в європейській частині РФ кожен завод селітри, бойової хімії, кожен штаб рівня дивізії та кожен великий склад. ЄС зараз може виробляти 15-20 таких ракет на місяць (з планом вийти на 40-50), але пам'ятаємо про ленд-ліз: США виробляють 720 JASSM-ER на рік (план — 1100) і з задоволенням продадуть їх ЄС.

Фото: EPA/UPG Повітряний танкер Airbus A400M заправляє винищувачі Eurofighter під час навчань НАТО у Мюнстері, Німеччина

«Розумний чавун» (JDAM, Paveway, AASM Hammer).

Це комплекти «мізків» ($25-50 тис.), які перетворюють стару бомбу на високоточний снаряд (дальність 25-70 км). Загальний запас у Німеччини, Британії, Франції (їхні Hammer летять до 70 км), Польщі, Італії та Нідерландів — 20-25 тисяч штук. Це 20 тисяч уражених РОП, позицій пілотів, вузлів зв'язку та мостів. У великій війні цього вистачить на півтора-два місяці активних боїв.

Проблема лише в тому, що для скидання JDAM треба спочатку придушити ППО, але європейці можуть, як і ми, працювати з надмалих висот, тип паче в них РЕБ кращий, ніж у росіян. У Європи достатньо «розумного чавуну», щоб за місяць перетворити країну рівня Ірану або Європейську частину РФ на місячний пейзаж, їхня ставка — на один нищівний удар. Збити темп в перші 60 діб.

Бо довга війна для РФ — це смерть. Сумарний ВВП Європи приблизно в 10-12 разів більший за російський. На кожен рубль Москви Європа виставить десять євро, не напружуючи середній клас. Повторюю: ті мобілізовані, а ці ще ні, але один до десяти.

У довгій війні РФ перейде на «аналог» (чавун і просте залізо), тоді як ЄС масштабуватиме високоточку. Європа сама виробляє станки, а РФ буде латати дірки та канібалізувати старе.

Фото: EPA/UPG Злітна смуга для винищувачів Lockheed Martin F-35B Lightning II на палубі флагмана Королівського флоту «HMS Queen Elizabeth» у порту Лімассола, Кіпр.

Флот: Що французький авіаносець, два британських і десяток вертольотоносців зроблять з «Кузями» — сподіваюсь, тепер зрозуміло? Франція використовує крилаті ракети MdCN (аналог «Томагавка») із загальним арсеналом 250-300 штук на фрегатах FREMM і підводних човнах, а Королівський флот Великої Британії покладається на 150 американських Tomahawk на атомних субмаринах класу Astute.

Одномоментний корабельний залп європейського флоту, який фізично завантажений у шахти прямо зараз, становить 100-120 крилатих ракет, що полетять добивати штаби з несподіваних азимутів. Плюс Іспанія, Італія, Норвегія, Польща та Німеччина мають сотні важких протикорабельних ракет, які вміють бити по береговій інфраструктурі на 200-300 км, виносячи порти та склади.

Європа не штурмуватиме посадки під Воронежем. Вона методично виноситиме тил: склади, мости, підстанції, майстерні дронів, збірні пункти аварійних машин. Якщо навіть це може робити РФ (спойлер: не зможе), це буде у найменш розвинених регіонах ЄС, а Москва страждатиме по повній.

Фото: EPA/UPG Авіаносець USS George Washington

Розбір про селітру в Дорогобужі читали? Таких заводів у РФ — одиниці. У Європи вистачить бомб, щоб за пів року перетворити всю промбазу РФ на пам'ятники радянській індустріалізації. Без хімії немає пороху, без пороху немає війни.Блокада: Балтійське море тепер — «озеро НАТО». Чорне море — закрита банка. Владивосток висить на одній гілці залізниці, Мурманськ під прицілом фінських F-35. Це досконала економічна шибениця. Коли одна система торгує вільно, а друга ні — кінець трохи передбачуваний.

Будь-яка спроба атакувати Сувалки, країни Балтії чи вивести Берлін із допомоги Києву буде зупинена, побита тисячами розумних бомб і похована під пресом блокади.

Всі розповіді про «може, не полетять» — для споживачів пропаганди Москви чи переляканих зальотами дронів. Бо Швеція та Фінляндія вступили в ЄС і НАТО не для консультацій. Якби мали сумніви — залишалися б нейтральними. Але у 2026 нейтралітет дорівнює більший ризик, аніж «не полетять іспанські літаки».

Усі ті, хто роками розповідав, як Захід підійшов до кінця історії і буде закиданий тисячами «шахедів», раптово занурилися в реальність, коли «шахеди» не можуть прорватися до Ізраїлю, бо їх збивають ВПС Йорданії та британці з бази Акротірі.

Іранська «прожарка» — це лише демоверсія того, що буває, коли диктатури стикаються із системною міццю. Математика невблаганна: армія на межі мобілізації, що переходить на «аналогове» залізо та канібалізує старі верстати, завжди програє цифровому промисловому конвеєру.