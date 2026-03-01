Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Трамп заявив про ліквідацію 48 лідерів Ірану внаслідок ударів США та Ізраїлю

За його словами, вони загинули внаслідок одного удару.

Трамп заявив про ліквідацію 48 лідерів Ірану внаслідок ударів США та Ізраїлю
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану загинули 48 іранських лідерів, передає «Європейська правда».

Трамп похвалився, що успіх операції перевершив очікування. Президент США підкреслив швидкість розвитку подій та масштабність втрат серед керівництва Ірану, вказавши, що така кількість лідерів загинула внаслідок одного удару.

За інформацією CNN, ізраїльські та американські розвідслужби протягом місяців стежили за аятолою Алі Хаменеї. Вони відстежували його щоденні звички та контролювали вищих політичних і військових лідерів країни. 

Протягом останніх кількох днів з'явилися плани, згідно з якими Хаменеї та кілька інших високопосадовців адміністрації мали зустрітися в суботу вранці в Тегерані, що зробило керівництво вразливим для військового удару.

  • 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Як заявив міністр оборони Ізраїлю Іcраель Кац, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. 
  • У відповідь іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину.
  • Вранці 1 березня Іранське державне телебачення підтвердило загибель верховного аятоли Алі Хаменеї.
﻿
