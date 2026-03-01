Трамп заявив про ліквідацію 48 лідерів Ірану внаслідок ударів США та Ізраїлю

За його словами, вони загинули внаслідок одного удару.

Президент США Дональд Трамп заявив, що внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану загинули 48 іранських лідерів, передає «Європейська правда».

Трамп похвалився, що успіх операції перевершив очікування. Президент США підкреслив швидкість розвитку подій та масштабність втрат серед керівництва Ірану, вказавши, що така кількість лідерів загинула внаслідок одного удару.

За інформацією CNN, ізраїльські та американські розвідслужби протягом місяців стежили за аятолою Алі Хаменеї. Вони відстежували його щоденні звички та контролювали вищих політичних і військових лідерів країни.

Протягом останніх кількох днів з'явилися плани, згідно з якими Хаменеї та кілька інших високопосадовців адміністрації мали зустрітися в суботу вранці в Тегерані, що зробило керівництво вразливим для військового удару.