Трамп заявив про готовність до переговорів з новим керівництвом Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану виявило бажання відновити переговори з його адміністрацією, і він погодився на цей діалог, передає видання The Atlantic.

Трамп зазначив, що Іран мав піти на діалог раніше, назвавши попередню позицію Тегерана надто зволікаючою. Він також підтвердив, що деякі іранські посадовці, які брали участь у переговорах останніми тижнями, загинули під час останнього удару США, який він назвав «великим».

Президент США не уточнив терміни проведення майбутніх переговорів, проте підкреслив свою готовність до них.

Удари по Ірану: що відомо