Трамп заявив про готовність до переговорів з новим керівництвом Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану виявило бажання відновити переговори з його адміністрацією, і він погодився на цей діалог, передає видання The Atlantic.
Трамп зазначив, що Іран мав піти на діалог раніше, назвавши попередню позицію Тегерана надто зволікаючою. Він також підтвердив, що деякі іранські посадовці, які брали участь у переговорах останніми тижнями, загинули під час останнього удару США, який він назвав «великим».
Президент США не уточнив терміни проведення майбутніх переговорів, проте підкреслив свою готовність до них.
Удари по Ірану: що відомо
- 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Як заявив міністр оборони Ізраїлю Іcраель Кац, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни.
- Трамп повідомив, що “метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму – жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі". Трамп додав, що результатом операції має стати зміна режиму в Ірані.
- Американці назвали свою операцію “Епічна лють”. Для ударів використали і авіацію, і судна.
- Перед ударами Пентагон зібрав найбільшу кількість повітряних засобів на Близькому Сході з часів вторгнення в Ірак у 2003 році, відправивши до регіону сотні винищувачів та літаків підтримки.
- Пентагон також задіяв американські сили та засоби, сконцентровані на американських базах в Катарі, ОАЕ, Іраку, Бахнейні та Йорданії.
- У відповіді на удари іранський КВІР атакував американські бази в Кувейті, ОАЕ, Катарі і Бахрейні. Вибухи лунали, зокрема, в Дубаї і Абу-Дабі, де уламки ракети влучили в хмарочос і вбили людину.
- Уранці 1 березня Іранське державне телебачення підтвердило загибель верховного аятоли Алі Хаменеї.
- ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівництва оборони іранського режиму терору.
- Тегеран 1 березня також повідомив, що буде сформовано тимчасову раду керівництва, до її складу увійдуть президент Ірану, голова судової влади та юрист з Ради вартових.