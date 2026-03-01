Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Львів обіцяє доступ до сімейної медицини та аналізів 24 год після звернення — Садовий
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
NYT: ЦРУ передало Ізраїлю дані про місцеперебування Хаменеї перед ударом

Американська розвідка збирала інформацію про місцезнаходження Хаменеї упродовж кількох місяців.

NYT: ЦРУ передало Ізраїлю дані про місцеперебування Хаменеї перед ударом
Аятола Хаменеї
Фото: EPA/UPG

США та Ізраїль провели операцію з ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї за допомогою розвідувальних даних ЦРУ, які збирали кілька місяців, пише New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників.

За інформацією джерел The New York Times, розвідка США відстежувала пересування аятоли Хаменеї протягом тривалого часу і, нібито, отримала підтвердження, що 28 лютого вранці він мав бути присутній на зустрічі високопоставлених чиновників у резиденції в центрі Тегерана. 

Після цього, як пише видання, військові США та Ізраїлю скоригували час потенційної операції, щоб використати нові розвідувальні дані.

Співрозмовники газети стверджують, що ЦРУ передало Ізраїлю інформацію, яку вони вважали достовірною щодо місцеперебування іранського лідера. Люди, знайомі з операцією, назвали її "успішним підсумком багатомісячної підготовки і якісної розвідки".

Один із колишніх американських чиновників зазначив, що розвідувальна мережа, яка забезпечила дані для удару, раніше використовувалася під час кампанії США проти іранських ядерних об’єктів, зокрема Фордо, Натанз та Ісфахан.

  • Іранські медіа з посиланням на анонімні джерела повідомили, що внаслідок ударів загинули також донька, онук, зять, невістка аятоли.
﻿
