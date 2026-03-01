NYT: ЦРУ передало Ізраїлю дані про місцеперебування Хаменеї перед ударом

США та Ізраїль провели операцію з ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї за допомогою розвідувальних даних ЦРУ, які збирали кілька місяців, пише New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників.

За інформацією джерел The New York Times, розвідка США відстежувала пересування аятоли Хаменеї протягом тривалого часу і, нібито, отримала підтвердження, що 28 лютого вранці він мав бути присутній на зустрічі високопоставлених чиновників у резиденції в центрі Тегерана.

Після цього, як пише видання, військові США та Ізраїлю скоригували час потенційної операції, щоб використати нові розвідувальні дані.

Співрозмовники газети стверджують, що ЦРУ передало Ізраїлю інформацію, яку вони вважали достовірною щодо місцеперебування іранського лідера. Люди, знайомі з операцією, назвали її "успішним підсумком багатомісячної підготовки і якісної розвідки".

Один із колишніх американських чиновників зазначив, що розвідувальна мережа, яка забезпечила дані для удару, раніше використовувалася під час кампанії США проти іранських ядерних об’єктів, зокрема Фордо, Натанз та Ісфахан.

Іранське державне телебачення підтвердило загибель верховного аятоли Алі Хаменеї. Влада оголосила 40-денний траур і семиденні вихідні в зв’язку з його смертю.