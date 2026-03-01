ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Сибіга подякував Бельгії за затримання російського танкера і закликав партнерів ​рішуче протидіяти "тіньовому флоту" РФ

"Ми закликаємо всіх партнерів наслідувати цей приклад, рішуче протидіяти тіньовому флоту Росії за допомогою санкцій і конкретних дій і просувати мир силою".

Сибіга подякував Бельгії за затримання російського танкера і закликав партнерів ​рішуче протидіяти "тіньовому флоту" РФ
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга побякував Бельгії за затримання танкера "тіньового флоту" Росії в Північному морі.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Сибіга наголосив, що такі рішучі та виправдані дії необхідні для того, щоб позбавити Росію ресурсів для продовження агресії та воєнних злочинів проти України.

"Я вдячний моєму колезі віцепрем’єр-міністру та главі МЗС Максиму Прево, і всьому бельгійському уряду, військовим і силам безпеки, а також партнерам з Групи семи, Північних і Балтійських країн, які підтримали цю операцію, за їхню рішучість і професіоналізм", - зазначив голова МЗС.

Сибіга також додав, що Бельгія вкотре демонструє лідерство у зміцненні безпеки Європи. Він закликав партнерів діяти аналогічно.

"Ми закликаємо всіх партнерів наслідувати цей приклад, рішуче протидіяти тіньовому флоту Росії за допомогою санкцій і конкретних дій і просувати мир силою", - сказав він. 

