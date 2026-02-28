Близько 200 винищувачів задіяли для удару по Ірану: Армія Ізраїлю заявила про найбільшу повітряну операцію в історії країни

Ізраїль атакував склади ракет та системи ППО на території Ірану.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що близько 200 винищувачів виконали найбільшу військову операцію в історії Повітряних сил Ізраїлю.

Як йдеться у повідомленні, Армія оборони Ізраїлю здійснила масштабну атаку на ракетний масив та оборонні системи іранського терористичного режиму в західному та центральному Ірані.

“Це найбільший військовий проліт в історії Повітряних сил Ізраїлю, проведений після точного планування та на основі високоякісної розвідки, одночасно синхронізуючи сотні винищувачів”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що винищувачі Ізраїлю скинули сотні боєприпасів, спрямованих приблизно на 500 цілей, включаючи системи протиповітряної оборони та ракетні пускові установки, в ряді місць в Ірані одночасно.

Армія Ізраїлю пише, що удари по оборонних системах дозволили розширити їхню повітряну перевагу над повітряною територією Ірану та серйозно погіршили наступальні можливості іранського режиму.

Атака США та Ізраїлю на Іран