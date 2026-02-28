ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
​Впав відсоток жирів в маслі
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ГоловнаСвіт

Близько 200 винищувачів задіяли для удару по Ірану: Армія Ізраїлю заявила про найбільшу повітряну операцію в історії країни

Ізраїль атакував склади ракет та системи ППО на території Ірану.

Винищувачі F35 ВПС Ізраїлю (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю заявила, що близько 200 винищувачів виконали найбільшу військову операцію в історії Повітряних сил Ізраїлю.

Як йдеться у повідомленні, Армія оборони Ізраїлю здійснила масштабну атаку на ракетний масив та оборонні системи іранського терористичного режиму в західному та центральному Ірані.

“Це найбільший військовий проліт в історії Повітряних сил Ізраїлю, проведений після точного планування та на основі високоякісної розвідки, одночасно синхронізуючи сотні винищувачів”, – йдеться у заяві. 

Зазначається, що винищувачі Ізраїлю скинули сотні боєприпасів, спрямованих приблизно на 500 цілей, включаючи системи протиповітряної оборони та ракетні пускові установки, в ряді місць в Ірані одночасно. 

Армія Ізраїлю пише, що удари по оборонних системах дозволили розширити їхню повітряну перевагу над повітряною територією Ірану та серйозно погіршили наступальні можливості іранського режиму.

Атака США та Ізраїлю на Іран

  • Сьогдорні вранці США та Ізраїль завдали удару по Ірану. Дональд Трамп закликав іранців повалити режим аятол. Президент США закликав іранських силовиків капітулювати і отримати повний імунітет. Він пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду. За його словами, метою нападу є захист американського народу і усунення неминучих загроз з боку іранського режиму.
  • У відповідь Іранський Корпус вартових ісламської революції здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці.
  • Ізраїльські чиновники повідомили ЗМІ, що цілями нападів є високопоставлені керівники іранського режиму та військові, включно з верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та президентом Масудом Пезешкіяном.
  • У п'ятницю переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана завершилися безрезультатно. Трамп заявив, що він “не задоволений” ходом перемовин.
﻿
