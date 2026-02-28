​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
ФотоВикрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаСвіт

ЗМІ: КВІР обстріляв бази США в Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні (оновлено)

Бахрейн підтвержив ураження п'ятого флоту ВМС США у Манамі. Катар перехопив всі ракети, випущені по території країни.

ЗМІ: КВІР обстріляв бази США в Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні (оновлено)
Дим піднімається в центрі Тегерана після атаки Ізраїлю, 28 лютого 2026 року
Фото: EPA/UPG

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану обстріляв військові бази Сполучених Штатів у Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на іранське напівофіційне інформаційне агентство Fars та інші ЗМІ.

Міністерство оборони Катару заявило про перехоплення всіх ракет, випущених по території країни. Інформаційне агентство Reuters повідомляє про вибухи у столиці Досі.

Влада Катару опублікувала сповіщення на мобільні телефони, закликаючи людей залишатися вдома.

Бахрейн підтвердив, що його територію обстріляли ракетами. Під удар потрапив п'ятий флот ВМС США у столиці Манамі.

Зазначимо, у Кувейті, де пролунали вибухи, розміщено до 13 500 американських військовослужбовців.

  • Раніше повідомлялося, що вранці 28 лютого Армія оборони Ізраїлю завдала превентивного військового удару по Ірану, у Тегерані пролунали вибухи.
  • За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. Ізраїльська сторона вже оголосила по всій країні надзвичайний режим і закликала громадян дотримуватися вказівок Командування тилу та залишатися в укриттях на випадок можливих відповідних атак.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ці атаки спрямовані на “усунення екзистенційної загрози”, яку становить іранський режим, і закликав народ Ірану повалити уряд.
  • Представник США заявив телеканалу Al Jazeera, що атаки на Іран були здійснені в рамках спільної військової операції США та Ізраїлю. Одна з цілей удару – президентський комплекс, а також нібито будинки іранських лідерів.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies