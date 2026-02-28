Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану обстріляв військові бази Сполучених Штатів у Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на іранське напівофіційне інформаційне агентство Fars та інші ЗМІ.
Міністерство оборони Катару заявило про перехоплення всіх ракет, випущених по території країни. Інформаційне агентство Reuters повідомляє про вибухи у столиці Досі.
Влада Катару опублікувала сповіщення на мобільні телефони, закликаючи людей залишатися вдома.
Бахрейн підтвердив, що його територію обстріляли ракетами. Під удар потрапив п'ятий флот ВМС США у столиці Манамі.
Зазначимо, у Кувейті, де пролунали вибухи, розміщено до 13 500 американських військовослужбовців.
Missiles attacking Abu Dhabi & Kuwait as well. Looks like Iran is going all out. https://t.co/ALNj6dJGNZ— Abhijit Iyer-Mitra (@Iyervval) February 28, 2026
- Раніше повідомлялося, що вранці 28 лютого Армія оборони Ізраїлю завдала превентивного військового удару по Ірану, у Тегерані пролунали вибухи.
- За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. Ізраїльська сторона вже оголосила по всій країні надзвичайний режим і закликала громадян дотримуватися вказівок Командування тилу та залишатися в укриттях на випадок можливих відповідних атак.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ці атаки спрямовані на “усунення екзистенційної загрози”, яку становить іранський режим, і закликав народ Ірану повалити уряд.
- Представник США заявив телеканалу Al Jazeera, що атаки на Іран були здійснені в рамках спільної військової операції США та Ізраїлю. Одна з цілей удару – президентський комплекс, а також нібито будинки іранських лідерів.