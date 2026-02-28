Бахрейн підтвержив ураження п'ятого флоту ВМС США у Манамі. Катар перехопив всі ракети, випущені по території країни.

Дим піднімається в центрі Тегерана після атаки Ізраїлю, 28 лютого 2026 року

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану обстріляв військові бази Сполучених Штатів у Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на іранське напівофіційне інформаційне агентство Fars та інші ЗМІ.

Міністерство оборони Катару заявило про перехоплення всіх ракет, випущених по території країни. Інформаційне агентство Reuters повідомляє про вибухи у столиці Досі.

Влада Катару опублікувала сповіщення на мобільні телефони, закликаючи людей залишатися вдома.

Бахрейн підтвердив, що його територію обстріляли ракетами. Під удар потрапив п'ятий флот ВМС США у столиці Манамі.

Зазначимо, у Кувейті, де пролунали вибухи, розміщено до 13 500 американських військовослужбовців.

Missiles attacking Abu Dhabi & Kuwait as well. Looks like Iran is going all out. https://t.co/ALNj6dJGNZ — Abhijit Iyer-Mitra (@Iyervval) February 28, 2026