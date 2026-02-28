Унаслідок ракетної атаки Ірану в Абу-Дабі загинула людина

Унаслідок обстрілів Іраном ОАЕ у житловому районі Абу-Дабі загинув громадянин однієї з азійських країн.
Про це повідомляє міністерство оборони Еміратів, пише The Guardian.
ОАЕ оголосили про успішне перехоплення низки іранських ракет, спрямованих на країну.
“Об'єднані Арабські Емірати сьогодні зазнали прямої атаки іранських балістичних ракет. Повітряна оборона ОАЕ відреагувала з високою ефективністю та успішно перехопила низку ракет”, – йдеться у заяві міноборони.
Зараз триває обстеження місця падіння уламків ракет.
- Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану обстріляв військові бази Сполучених Штатів у Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні.
- Міністерство закордонних справ Ірану засудило атаки Ізраїлю і США як порушення Статуту ООН та закликало всі держави, особливо ісламські, рішуче засудити агресію Америки, а генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша взяти на себе відповідальність.
- Тегеран очікує, що всі держави-члени ООН, особливо країни регіону та ісламські країни, рішуче засудять цей акт агресії та вживуть негайних колективних заходів для протидії йому.
- Уранці 28 лютого Армія оборони Ізраїлю завдала превентивного військового удару по Ірану, у Тегерані пролунали вибухи.
- За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. Ізраїльська сторона вже оголосила по всій країні надзвичайний режим.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ці атаки спрямовані на “усунення екзистенційної загрози”, яку становить іранський режим, і закликав народ Ірану повалити уряд.
- Представник США заявив телеканалу Al Jazeera, що атаки на Іран були здійснені в рамках спільної військової операції США та Ізраїлю. Одна з цілей удару – президентський комплекс, а також нібито будинки іранських лідерів.