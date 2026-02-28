Унаслідок ракетної атаки Ірану в Абу-Дабі загинула людина

ОАЕ оголосили про успішне перехоплення низки іранських ракет, спрямованих на країну.

Унаслідок обстрілів Іраном ОАЕ у житловому районі Абу-Дабі загинув громадянин однієї з азійських країн.

Про це повідомляє міністерство оборони Еміратів, пише The Guardian.

ОАЕ оголосили про успішне перехоплення низки іранських ракет, спрямованих на країну.

“Об'єднані Арабські Емірати сьогодні зазнали прямої атаки іранських балістичних ракет. Повітряна оборона ОАЕ відреагувала з високою ефективністю та успішно перехопила низку ракет”, – йдеться у заяві міноборони.

Зараз триває обстеження місця падіння уламків ракет.