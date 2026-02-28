У МЗС України прокоментували військову операцію США проти іранського режиму

Іранський режим десятиліттями знущався з власного народу та розгорнув масштабну політику насильства всередині країни і за її межами.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили незмінну позицію: Київ підтримує іранський народ та його правомірне прагнення жити в безпеці, свободі та процвітанні.

Про це йдеться на офіційному сайті МЗС України.

У відомстві наголосили, що іранський режим десятиліттями знущався з власного народу та розгорнув масштабну політику насильства всередині країни і за її межами. Мова йде про масові порушення прав людини, підтримку бойовиків у регіоні та безпосередню військову допомогу державі-агресору Росії у її неспровокованій війні проти України.

МЗС зазначає, що удари тисяч "Шахедів" по українських містах та мирних жителях залишаються в пам’яті українців.

Співпраця режимів Москви та Тегерану, на думку українського відомства, є грубим порушенням норм міжнародного права та підриває глобальні зусилля з відновлення миру і стабільності.

"Багаторічні системні порушення прав людини, жорстокі репресії, страти та переслідування інакодумців свідчать про глибоку кризу внутрішньої політики цієї держави та відсутність належного захисту базових прав і свобод її громадян", – наголосили в МЗС.

У МЗС підкреслюють, що іранський режим мав усі можливості для дипломатичного вирішення ситуації, але ігнорував міжнародні зусилля і затягував час. "Йому надавалися можливості для дипломатії та пошуку рішень, але режим проігнорував ці зусилля і натомість лише затягував час у надії ввести в оману міжнародну спільноту".

"Підтверджуємо нашу незмінну позицію: ми бажаємо безпеки, процвітання та свободи іранському народу, а також стабільності та процвітання Близькому сходу. Ми дякуємо всім у світі, хто підтримував і підтримує іранський народ у цей складний час", – ідеться у повідомленні.

Уранці 28 лютого Армія оборони Ізраїлю завдала превентивного військового удару по Ірану, у Тегерані пролунали вибухи.

За заявою міністра оборони Ізраїлю Іcраеля Каца, операція мала на меті нейтралізувати "безпосередні загрози" національній безпеці країни. Ізраїльська сторона вже оголосила по всій країні надзвичайний режим і закликала громадян дотримуватися вказівок Командування тилу та залишатися в укриттях на випадок можливих відповідних атак.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ці атаки спрямовані на “усунення екзистенційної загрози”, яку становить іранський режим, і закликав народ Ірану повалити уряд.

Представник США заявив телеканалу Al Jazeera, що атаки на Іран були здійснені в рамках спільної військової операції США та Ізраїлю. Одна з цілей удару – президентський комплекс, а також нібито будинки іранських лідерів.