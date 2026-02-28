Пакистанські військові, за підтримки артилерії та авіації, завдали ударів по військових об'єктах глибоко в Афганістані.
Про це повідомляє The Guardian.
Пакистан заявив про загибель понад 300 афганських військовослужбовців з моменту початку боїв у четвер ввечері. Афганістан відкинув ці дані як неправдиві.
Видання зазначає, що інформацію про втрати, надані обома сторонами, не можна зараз незалежно підтвердити.
- 27 лютого Афганістан розпочав обстріли позицій військових Пакистану уздовж спільного кордону двох держав, оголосивши про "масштабну операцію".
- Талібан стверджує, що його дії є відповіддю на обстріли з боку Пакистану, які відбувалися упродовж тижня і призвели до вбивства 18 людей. Натомість в Ісламабаді називають напад з боку сусіда "неспровокованою агресією".
- Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф оголосив про "відкриту війну" з Афганістаном.