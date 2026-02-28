Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ГоловнаСвіт

Пакистанські військові завдали ударів по військових об'єктах глибоко в Афганістані

Ісламабад заявив про загибель понад 300 афганських військовослужбовців з моменту початку боїв у четвер ввечері.

Пакистанські військові завдали ударів по військових об'єктах глибоко в Афганістані
Будинок на прикордонні Афганістану, пошкоджений внаслідок боїв з Пакистаном
Фото: EPA/UPG

Пакистанські військові, за підтримки артилерії та авіації, завдали ударів по військових об'єктах глибоко в Афганістані.

Про це повідомляє The Guardian.

Пакистан заявив про загибель понад 300 афганських військовослужбовців з моменту початку боїв у четвер ввечері. Афганістан відкинув ці дані як неправдиві. 

Видання зазначає, що інформацію про втрати, надані обома сторонами, не можна зараз незалежно підтвердити.

  • 27 лютого Афганістан розпочав обстріли позицій військових Пакистану уздовж спільного кордону двох держав, оголосивши про "масштабну операцію".
  • Талібан стверджує, що його дії є відповіддю на обстріли з боку Пакистану, які відбувалися упродовж тижня і призвели до вбивства 18 людей. Натомість в Ісламабаді називають напад з боку сусіда "неспровокованою агресією". 
  • Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф оголосив про "відкриту війну" з Афганістаном.
