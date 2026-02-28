Ісламабад заявив про загибель понад 300 афганських військовослужбовців з моменту початку боїв у четвер ввечері.

Будинок на прикордонні Афганістану, пошкоджений внаслідок боїв з Пакистаном

Пакистанські військові, за підтримки артилерії та авіації, завдали ударів по військових об'єктах глибоко в Афганістані.

Про це повідомляє The Guardian.

Пакистан заявив про загибель понад 300 афганських військовослужбовців з моменту початку боїв у четвер ввечері. Афганістан відкинув ці дані як неправдиві.

Видання зазначає, що інформацію про втрати, надані обома сторонами, не можна зараз незалежно підтвердити.