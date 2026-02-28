Біткоїн впав нижче $64 000 після ударів США та Ізраїлю по Ірану

Біткоїн та інші криптовалюти різко впали після того, як США та Ізраїль у суботу розпочали удари по цілях на території Ірану, що спричинило хвилю розпродажів серед ризикових активів.

Про це пише Bloomberg.

Біткоїн знизився максимум на 3,8% – до $63 038, перш ніж стабілізуватися поблизу позначки $64 000 під час ранкових торгів у Нью-Йорку. Ether, друга за величиною криптовалюта, впав на 4,5% до $1 836. Одразу після цієї новини ринкова вартість цифрових активів знизилася приблизно на $128 мільярдів.

У Тегерані повідомили про кілька потужних вибухів, після чого президент США Дональд Трамп закликав іранців перебрати владу після завершення військової кампанії. Через кілька годин після початку операції Іран запустив ракети по низці об’єктів, зокрема в Ізраїлі, Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах і Бахрейні, та пригрозив новими ударами по базах, пов’язаних зі США, в Іраку.

За словами експертів, хоча ризики відновлення конфлікту зростали через нарощування військової присутності США в Перській затоці, ринки покладали надії на нові переговори, і військові дії відбулися раніше, ніж очікувалося.

Імовірно, кошти надалі "перетікатимуть" у так звані "тихі гавані", такі як золото, оскільки інвестори прагнуть убезпечити свої кошти на тлі непередбачуваного розвитку конфлікту.

Падіння на вихідних продовжило багатомісячний розпродаж на крипторинку, який розпочався з ліквідації приблизно $19 млрд позицій із кредитним плечем у жовтні. Від свого історичного максимуму понад $126 000, зафіксованого раніше того ж місяця, біткоїн знизився приблизно на 50% і не зміг скористатися зростанням золота та інших захисних активів.

Тим часом, поки традиційні ринки були зачинені, інвестори в цифрові активи звернулися до токенізованих товарів на децентралізованій біржі Hyperliquid, щоб застрахуватися від геополітичних ризиків. На платформі зросли ціни на контракти, прив’язані до нафти, золота та срібла.

Реакція також проявилася у різкому зростанні тиску продажів на похідні інструменти біткоїна: протягом однієї години в суботу обсяг продажів зріс приблизно на $1,8 млрд.