ЄС закликав сторони конфлікту на Близькому Сході захищати цивільне населення та поважати міжнародне право

Європейський союз закликав запобігти будь-яким діям, які можуть призвести до подальшої ескалації напруженості у регіоні.

Європейський союз закликав запобігти будь-яким діям, які можуть призвести до подальшої ескалації напруженості у регіоні після атаки Ізраїлю та США на Іран та обстрілів американських військових баз у країнах Перської затоки.

Про це йдеться у спільній заяві президента Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Євроблок підтримує тісний контакт зі своїми партнерами в регіоні.

“Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість забезпеченню регіональної безпеки та стабільності. Забезпечення ядерної безпеки та запобігання будь-яким діям, які можуть призвести до подальшої ескалації напруженості або підірвати глобальний режим нерозповсюдження, має вирішальне значення”, – зазначають політики.

Вони нагадали, що Європейський Союз запровадив широкі санкції у відповідь на дії режиму Ірану та Корпусу вартових ісламської революції, і “послідовно сприяє дипломатичним зусиллям, спрямованим на вирішення проблеми ядерних та балістичних програм шляхом переговорів”.

“Ми закликаємо всі сторони проявляти максимальну стриманість, захищати цивільне населення та повністю поважати міжнародне право”, – зазначено у заяві.

Що відбувається на Близькому Сході