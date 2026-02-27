Трамп заявив, що "не в захваті" від останніх переговорів з Іраном щодо ядерної програми

Тим часом, через ймовірні удари США низка країн закликала своїх громадян покинути Іран.

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений переговорами у Женеві, які у четвер перервалися без угоди.

Про це пише BBC.

Як йдеться в повідомленні, Трамп наголосив, що не хоче застосовувати військову силу проти Ірану, але іноді «це доводиться робити».

Ці коментарі президента США були першою офіційною реакцією Трампа після переговорів з Іраном. Трамп пригрозив військовими діями проти Тегерана, якщо той не досягне угоди щодо своїх ядерних амбіцій.

Тим часом, через ймовірні удари США проти Ірану низка країн опублікувала попередження своїм громадянам у регіоні.

Велика Британія тимчасово відкликала персонал зі свого посольства в Тегерані та оновила свої рекомендації щодо подорожей, рекомендуючи утриматися від поїздок до Ізраїлю.

Індія та Канада, закликали своїх громадян якомога швидше покинути Іран через загрозу воєнних дій. Німеччина та Франція порадили утриматися від поїздок до Ізраїлю.

Китай закликав своїх громадян терміново залишити Іран через погіршення безпекової ситуації

За даними видання, посольство США в Ізраїлі повідомило деяким співробітникам, які не працюють у сфері екстрених служб, та їхнім родинам, що вони можуть покинути країну, поки доступні комерційні рейси.

Ізраїль підвищив бойову готовність через можливий удар США по Ірану. Країна, ймовірно, зосередиться на знищенні або серйозному пошкодженні іранського ракетного арсеналу.