Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
ФотоВикрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаСвіт

Трамп заявив, що "не в захваті" від останніх переговорів з Іраном щодо ядерної програми

Тим часом, через ймовірні удари США низка країн закликала своїх громадян покинути Іран.

Трамп заявив, що "не в захваті" від останніх переговорів з Іраном щодо ядерної програми
прапори США та Ірану
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений переговорами у Женеві, які у четвер перервалися без угоди.

Про це пише BBC.

Як йдеться в повідомленні, Трамп наголосив, що не хоче застосовувати військову силу проти Ірану, але іноді «це доводиться робити».

Ці коментарі президента США були першою офіційною реакцією Трампа після переговорів з Іраном. Трамп пригрозив військовими діями проти Тегерана, якщо той не досягне угоди щодо своїх ядерних амбіцій.

Тим часом, через ймовірні удари США проти Ірану низка країн опублікувала попередження своїм громадянам у регіоні.

Велика Британія тимчасово відкликала персонал зі свого посольства в Тегерані та оновила свої рекомендації щодо подорожей, рекомендуючи утриматися від поїздок до Ізраїлю.

Індія та Канада, закликали своїх громадян якомога швидше покинути Іран через загрозу воєнних дій. Німеччина та Франція порадили утриматися від поїздок до Ізраїлю.

Китай закликав своїх громадян терміново залишити Іран через погіршення безпекової ситуації

За даними видання, посольство США в Ізраїлі повідомило деяким співробітникам, які не працюють у сфері екстрених служб, та їхнім родинам, що вони можуть покинути країну, поки доступні комерційні рейси.

  • Ізраїль підвищив бойову готовність через можливий удар США по Ірану. Країна, ймовірно, зосередиться на знищенні або серйозному пошкодженні іранського ракетного арсеналу. 
  • Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Ізраїль для обговорення регіональних питань, зокрема ситуацію в Ірані та Лівані, а також тривалі зусилля зі впровадження 20-пунктного мирного плану адміністрації Трампа для Гази.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies