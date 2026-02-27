У США компанії подали близько двох тисяч судових позовів щодо мит Трампа

Фірми хочуть повернути витрачені кошти, серед позивачів є як дрібні компанії, так і гіганти, як-от FedEx.

Понад 100 компаній, включаючи великих гравців ринку та відомі бренди, подали нові судові позови після того, як Верховний суд США визнав незаконними більшість глобальних мит адміністрації Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Ці дії підкреслюють побоювання бізнесу, що уряд не поспішатиме повертати мільярди доларів, які вже влада стягнула як імпортні збори.

Верховний суд залишив питання повернення коштів на розсуд Міжнародного торгового суду США, не давши прямих вказівок щодо механізму виплат.

Трамп раніше припустив, що адміністрація може протидіяти швидкому поверненню понад 170 мільярдів доларів, сплачених імпортерами, зазначивши, що цей процес може затягнутися на роки через судові розгляди.

Загальна кількість позовів щодо мит перевищила 2000, що є значним навантаженням для торгового суду, хоча це лише мала частина від сотень тисяч імпортерів, які сплатили збори. Хоча більшість позивачів раніше складали малі підприємства, участь таких гігантів, як FedEx, створює додатковий імпульс для інших фірм, зменшуючи страх перед можливою помстою з боку Білого дому.

Тим часом, Міністерство юстиції США має надати позицію щодо наступних кроків у первісному позові, що може вказати на швидкість вирішення справи.

Також розпочинаються й інші судові процеси: споживачі вже подають колективні позови проти роздрібних компаній, вимагаючи повернути кошти, сплачені через підвищення цін, спричинене цими митами.