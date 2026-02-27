Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
​Впав відсоток жирів в маслі
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський вважає, що є шанс закінчити війну до листопадових виборів у США

Він закликав США тиснути на росіян. 

Зеленський вважає, що є шанс закінчити війну до листопадових виборів у США
Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Президент Володимир Зеленський вважає, що зараз є шанс закінчити війну, і він триватиме до осені. Точніше – до виборів до Конгресу США, які заплановані на листопад, сказав він в розмові зі Sky News.

Зеленський пояснив, що, на його думку, шанс на припинення війни є. Також він зазначив, що США повинні тиснути на Путіна, і вони можуть зупинити війну. 

"Зараз, я думаю, що в нас є шанс. Між нами, що я справді думаю про наступний рік… це залежить від наступних місяців, якщо ми матимемо шанс завершити війну до осені. До виборів, важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах", – сказав він. 

На запитання про те, чи може Україна перемогти в війні, президент Зеленський сказав, що це залежить від того, що люди вкладають у значення перемоги.

"І справді дуже важко говорити про території. Насамперед, як повернути всі землі сьогодні – це дуже складно. І буде надто багато втрат людських життів. Але що добре, то те, що Росія також не може досягнути цього на полі бою. Тож ось чому вони не виграють, а ми не програємо", – сказав він. 

Президент категорично відкинув можливість відмови від вільної частини Донбасу.

"Якщо ми виведемо війська з цієї території, як ви кажете, наприклад, Слов'янська, в цей момент, в цей самий момент, 200 000 людей, які зараз там, будуть окуповані росіянами, хто сказав Росії, що ці люди готові бути росіянами? А якщо вони не готові, чи уб'ють вони їх, чи пошлють на фронт, чи пошлють до в'язниці", – сказав Володимир Зеленський.

Контекст

Питання територій, зокрема керування ЗАЕС, залишаються неузгодженими в рамковій угоді про мир, напрацьованій за сприяння зі США. Росія хоче, аби Україна вивела війська з усієї Донецької і Луганської області, а також хоче керувати ЗАЕС як своєю станцією. Україна вважає, що справедливо закінчувати війну на поточних лініях, а ЗАЕС має бути в управління її та США з правом останніх продавати отриману електроенергію куди забажають.

Штати пропонують так звану вільну економічну зону на Донбасі та керування станцією на трьох у рівних пропорціях. Сторони намагаються досягнути згоди на переговорах, останній раунд яких відбувся нещодавно в Женеві. Зеленський казав, що під час розмов досягнули розуміння того, як працюватиме моніторинг за припиненням вогню, коли він настане.

Президент також казав, що США пропонують завершити війну до червня.

﻿
