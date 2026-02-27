Внаслідок нічної атаки зафіксовано влучання 20 російських безпілотників

Уночі 27 лютого, починаючи з 18:00, армія Росії била по Україні 187 ударними БпЛА і дронами інших типів. Атаку провела з окупованого Криму і російських напрямків Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях. Про це повідомили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 8:30, ППО знешкодила 165 дронів типу Shahed, Гербера, Італмас і інших типів на півночі, півдні і сході.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили в Telegram Результати відбиття атаки

“Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!” – закликали оборонці.



