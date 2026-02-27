Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок нічної атаки зафіксовано влучання 20 російських безпілотників

Захисники збили 165 безпілотників. 

Уночі 27 лютого, починаючи з 18:00, армія Росії била по Україні 187 ударними БпЛА і дронами інших типів. Атаку провела з окупованого Криму і російських напрямків Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. 

Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях. Про це повідомили в Повітряних силах

За попередніми даними, станом на 8:30, ППО знешкодила 165 дронів типу Shahed, Гербера, Італмас і інших типів на півночі, півдні і сході. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результати відбиття атаки
Фото: Повітряні сили в Telegram
Результати відбиття атаки

“Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!” – закликали оборонці.


