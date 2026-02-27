Люди не постраждали.

Сьогодні, 27 лютого, російська армія атакувала Суми. Ворог поцілив у будинок, а потім завдав повторного удару.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Григоров. За даними ДСНС, ворог вдарив по готелю.

"Сьогодні рано вранці росіяни ударним БпЛА поцілили у будівлю в центрі Сум. Після першого влучання ворог підступно завдав повторного удару – коли на місці вже працювали рятувальники", – розповів він.

Фото: Сумська ОВА Ліквідація наслідків російського удару

Фото: Сумська ОВА Наслідки російського удару

Рятувальники евкуювали 50 людей, постраждалих немає. Пожежу вдалося загасити. Наслідки удару ліквідовують.