Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці росіяни поцілили у будинок в Сумах, а потім завдали повторного удару (доповнено)

Люди не постраждали. 

Вранці росіяни поцілили у будинок в Сумах, а потім завдали повторного удару (доповнено)
наслідки російського удару
Фото: Сумська ОВА

Сьогодні, 27 лютого, російська армія атакувала Суми. Ворог поцілив у будинок, а потім завдав повторного удару.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Григоров. За даними ДСНС, ворог вдарив по готелю. 

"Сьогодні рано вранці росіяни ударним БпЛА поцілили у будівлю в центрі Сум. Після першого влучання ворог підступно завдав повторного удару – коли на місці вже працювали рятувальники", – розповів він. 

Ліквідація наслідків російського удару
Фото: Сумська ОВА
Ліквідація наслідків російського удару
Наслідки російського удару
Фото: Сумська ОВА
Наслідки російського удару

Рятувальники евкуювали 50 людей, постраждалих немає. Пожежу вдалося загасити. Наслідки удару ліквідовують. 

﻿
