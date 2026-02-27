Росіяни атакували 14 населених пунктів Харківської області. Загинув чоловік, поранена жінка

На місці удару росіян по Куп'янському району знайшли тіло загиблого чоловіка. Окупанти атакували приватний сектор дроном.

Він влучив у житловий будинок, повідомили в ДСНС. Домівка повністю знищена.

“З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Ще одна жінка постраждала. Аварійно-рятувальні роботи тривають”, – йдеться у повідомленні.

Загалом минулої доби росіяни атакували Харків і ще 13 населених пунктів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу в с. Підсереднє Великобурлуцької громади загинув 67-річний чоловік, постраждала 67-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 КАБ;

11 БпЛА типу “Герань-2”;

1 fpv-дрон;

17 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (м. Валки);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Підсереднє), 2 автомобілі (сел. Шевченкове, с. Великі Хутори);

в Ізюмському районі пошкоджено ангар (с. Крючки);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, магазин, ангар (сел. Вільшани);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Печеніги, с. Молодова);

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 131 людину. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 20 601 людину.

Упродовж минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень.

“На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Піщане, Кругле, Нестерне, Чугунівка та у бік Зеленого, Охрімівки”, – розповів голова ОВА.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Кругляківки та в бік Курилівки, Богуславки, Новоплатонівки.



