144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Росіяни атакували 14 населених пунктів Харківської області. Загинув чоловік, поранена жінка

Пошкоджено житлові будинки. 

Росіяни атакували 14 населених пунктів Харківської області. Загинув чоловік, поранена жінка
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

На місці удару росіян по Куп'янському району знайшли тіло загиблого чоловіка. Окупанти атакували приватний сектор дроном.

Він влучив у житловий будинок, повідомили в ДСНС. Домівка повністю знищена. 

“З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Ще одна жінка постраждала. Аварійно-рятувальні роботи тривають”, – йдеться у повідомленні. 

Загалом минулої доби росіяни атакували Харків і ще 13 населених пунктів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілу в с. Підсереднє Великобурлуцької громади загинув 67-річний чоловік, постраждала 67-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 КАБ;
  • 11 БпЛА типу “Герань-2”;
  • 1 fpv-дрон;
  • 17 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (м. Валки);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Підсереднє), 2 автомобілі (сел. Шевченкове, с. Великі Хутори);
  • в Ізюмському районі пошкоджено ангар (с. Крючки);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, магазин, ангар (сел. Вільшани);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Печеніги, с. Молодова);

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 131 людину. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 20 601 людину.

Упродовж минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень.

“На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Піщане, Кругле, Нестерне, Чугунівка та у бік Зеленого, Охрімівки”, – розповів голова ОВА.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Кругляківки та в бік Курилівки, Богуславки, Новоплатонівки.


﻿
