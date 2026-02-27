Сімнадцять мешканців Запорізької області поранені вчора через атаки Росії

Упродовж доби сімнадцять людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, загалом впродовж доби окупанти завдали 729 ударів по 37 населених пунктах.

У Оріхові ворог поранив 71-річного чоловіка, у Вільнянську через атаки дронів теж постраждав чоловік. У Запоріжжі відомо про 10 постраждалих, зокрема дітей.

Війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Комишувасі, Веселянці, Любицькому, Шевченківському, Терсянці, Оріхову, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Зеленому, Прилуках, Долинці, Копанях, Мирному, Воздвижівці, Преображенці та Чарівному.

406 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Листівку, Новослобідку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Малі Щербаки, Білогір’я, Чарівне, Дорожнянку, Гірке, Варварівку, Добропілля та Прилуки.

6 обстрілів із РСЗВ завдано по території Залізничного, Гуляйполя, Добропілля та Малої Токмачки.

292 артилерійських удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Малих Щербаків, Білогір’я, Чарівного, Дорожнянки, Гіркого, Варварівки, Добропілля та Прилук.

Надійшло 694 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.