Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Бундестаг дозволив армії збивати невідомі дрони

Залучати збройні сили до протидії загрозам у повітряному просторі стане набагато легше.

Бундестаг дозволив армії збивати невідомі дрони
Аеропорт Лейпцига
Фото: EPA/UPG

У парламенті Німеччини були ухвалені поправки до законодавства, необхідні для того, щоб бундесвер міг оперативно залучатися до протидії невідомим дронам, які порушують повітряний простір держави.

Як пише Tagesschau, відтепер федеральні землі можуть звертатися напряму до армії щодо збиття БПЛА. Раніше збройні сили могли діяти лише у випадку прольоту дронів над об'єктами військової інфраструктури. Це було пов'язано з конституційним обмеженням на діяльність армії всередині країни, запровадженим ще після Другої світової війни. 

Випадки появи над німецькими летовищами російських провокаційних дронів відтепер передано у відповідальність міністерства оборони, якому не потрібно скоординовувати свої дії з міністерством внутрішніх справ. До цього збивати БПЛА доводилося органам поліції.

Також було змінено покарання за проникнення у зону безпеки аеропорту, яке призвело до перебоїв повітряного руху. Відтепер це кримінальне порушення, що тягне за собою наслідки аж до 5 років ув'язнення. 

Минулоріч низка аеропортів Європи зіткнулися з проблемою появи у їхньому повітряному просторі невідомих дронів, ймовірно, російського походження, через які доводилося зупиняти роботу летовищ на години.  

