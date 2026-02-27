Бундестаг дозволив армії збивати невідомі дрони

У парламенті Німеччини були ухвалені поправки до законодавства, необхідні для того, щоб бундесвер міг оперативно залучатися до протидії невідомим дронам, які порушують повітряний простір держави.

Як пише Tagesschau, відтепер федеральні землі можуть звертатися напряму до армії щодо збиття БПЛА. Раніше збройні сили могли діяти лише у випадку прольоту дронів над об'єктами військової інфраструктури. Це було пов'язано з конституційним обмеженням на діяльність армії всередині країни, запровадженим ще після Другої світової війни.

Випадки появи над німецькими летовищами російських провокаційних дронів відтепер передано у відповідальність міністерства оборони, якому не потрібно скоординовувати свої дії з міністерством внутрішніх справ. До цього збивати БПЛА доводилося органам поліції.

Також було змінено покарання за проникнення у зону безпеки аеропорту, яке призвело до перебоїв повітряного руху. Відтепер це кримінальне порушення, що тягне за собою наслідки аж до 5 років ув'язнення.

Минулоріч низка аеропортів Європи зіткнулися з проблемою появи у їхньому повітряному просторі невідомих дронів, ймовірно, російського походження, через які доводилося зупиняти роботу летовищ на години.