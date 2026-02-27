Укргідрометцентр у тестовому режимі запускає мобільний застосунок “цеПогода”

Прогнози формуються на основі розрахунків провідних європейських прогностичних центрів та проходять фаховий аналіз і адаптацію синоптиками УкрГМЦ.

Укргідрометцентр ДСНС України у тестовому режимі запускає власний мобільний застосунок “цеПогода”, йдеться у пресрелізі рятувальників.

Застосунок можна завантажити у Google Play та App Store.

У застосунку пропонують:

погодинний і добовий прогноз до 5 діб;

розрахунковий прогноз на 6-9 добу (консультаційного характеру);

автоматичне визначення вашого місцеперебування;

інтерактивні карти.

Прогнози формуються на основі розрахунків провідних європейських прогностичних центрів та проходять фаховий аналіз і адаптацію синоптиками УкрГМЦ.

“Це означає – точність, професійність і відповідальність у кожному оновленні”, – підкреслили у ДСНС.

Застосунок створено в межах міжнародного проєкту у співпраці з Фінським метеорологічним інститутом.

Тестовий режим триватиме 3 місяці. “Помітили технічні недоліки або маєте ідеї для вдосконалення – пишіть на [email protected]”, – зазначили у держслужбі.