Укргідрометцентр у тестовому режимі запускає мобільний застосунок “цеПогода”

Укргідрометцентр ДСНС України у тестовому режимі запускає власний мобільний застосунок “цеПогода”, йдеться у пресрелізі рятувальників.
Застосунок можна завантажити у Google Play та App Store.
У застосунку пропонують:
- погодинний і добовий прогноз до 5 діб;
- розрахунковий прогноз на 6-9 добу (консультаційного характеру);
- автоматичне визначення вашого місцеперебування;
- інтерактивні карти.
Прогнози формуються на основі розрахунків провідних європейських прогностичних центрів та проходять фаховий аналіз і адаптацію синоптиками УкрГМЦ.
“Це означає – точність, професійність і відповідальність у кожному оновленні”, – підкреслили у ДСНС.
Застосунок створено в межах міжнародного проєкту у співпраці з Фінським метеорологічним інститутом.
Тестовий режим триватиме 3 місяці. “Помітили технічні недоліки або маєте ідеї для вдосконалення – пишіть на [email protected]”, – зазначили у держслужбі.