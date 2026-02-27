"Укренерго" попереджає про фішингову розсилку від імені компанії зі шкідливим ПЗ

Адресатам надсилають листи від імені "Укренерго" з темами "Графік відключення електроенергії" або "Оновлений графік обмежень".

Шахраї розсилають фішингові листи від імені НЕК "Укренерго" з темами "Графік відключення електроенергії" або "Оновлений графік обмежень". Адресатам пропонують завантажити файл, який містить шкідливе програмне забезпечення.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

"Днями з’явилась інформація про розсилку фейкових повідомлень, які приходять на електронну пошту начебто від НЕК "Укренерго". Теми шахрайських листів – на кшталт: "Графік відключення електроенергії з 24 по 28 лютого"; "Оновлений графік обмежень" тощо. Повідомлення надсилаються з фейкової адреси: [email protected], яка не належить "Укренерго". При цьому, до адресного рядка додаються реальні адреси [email protected] або [email protected], щоб викликати довіру в отримувача", – ідеться у повідомленні.

Адресатам листів пропонують завантажити "графік відключень", за яким насправді ховається шкідливе програмне забезпечення. Після запуску ця програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію, надати стороннім доступ до вашого пристрою, використати його для здійснення кібератак.

В компанії наголошують, що "Укренерго" ніколи не розсилає графіки відключень в особисті повідомлення. Компанія також не поширює в листах будь-яке програмне забезпечення для завантаження.

"Якщо вам надійшов лист із такими пропозиціями:

не завантажуйте файли з нього;

не переходьте за посиланнями;

негайно видаліть повідомлення з пошти;

у разі випадкового завантаження – негайно перевірте пристрій антивірусом", – наголошують у компанії.

Актуальна інформація про запровадження обмежень публікується на офіційних сторінках "Укренерго" у соціальних мережах, а з графіками знеструмлень за вашою адресою – можете ознайомитись на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні.