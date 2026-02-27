На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
​Впав відсоток жирів в маслі
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Укренерго" попереджає про фішингову розсилку від імені компанії зі шкідливим ПЗ

Адресатам надсилають листи від імені "Укренерго" з темами "Графік відключення електроенергії" або "Оновлений графік обмежень".

"Укренерго" попереджає про фішингову розсилку від імені компанії зі шкідливим ПЗ
Фото: Укренерго

Шахраї розсилають фішингові листи від імені НЕК "Укренерго" з темами "Графік відключення електроенергії" або "Оновлений графік обмежень". Адресатам пропонують завантажити файл, який містить шкідливе програмне забезпечення.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

"Днями з’явилась інформація про розсилку фейкових повідомлень, які приходять на електронну пошту начебто від НЕК "Укренерго". Теми шахрайських листів – на кшталт: "Графік відключення електроенергії з 24 по 28 лютого"; "Оновлений графік обмежень" тощо. Повідомлення надсилаються з фейкової адреси: [email protected], яка не належить "Укренерго". При цьому, до адресного рядка додаються реальні адреси [email protected] або [email protected], щоб викликати довіру в отримувача", – ідеться у повідомленні.

Адресатам листів пропонують завантажити "графік відключень", за яким насправді ховається шкідливе програмне забезпечення. Після запуску ця програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію, надати стороннім доступ до вашого пристрою, використати його для здійснення кібератак.

В компанії наголошують, що "Укренерго" ніколи не розсилає графіки відключень в особисті повідомлення. Компанія також не поширює в листах будь-яке програмне забезпечення для завантаження. 

"Якщо вам надійшов лист із такими пропозиціями: 

  • не завантажуйте файли з нього;
  • не переходьте за посиланнями;
  • негайно видаліть повідомлення з пошти;
  • у разі випадкового завантаження – негайно перевірте пристрій антивірусом", – наголошують у компанії.

Актуальна інформація про запровадження обмежень публікується на офіційних сторінках "Укренерго" у соціальних мережах, а з графіками знеструмлень за вашою адресою – можете ознайомитись на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. 

