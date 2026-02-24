Впродовж чотирьох років повномасштабної війни українська критична інфраструктура постійно перебуває під атаками. Від початку 2026 року агресор застосував для ударів по об’єктах української енергетики більше 300 ракет і понад 7000 дронів.

Такі дані оприлюднили в "Укренерго".

Як йдеться в повідомленні, підстанції «Укренерго», починаючи з 2022 року, були атаковані понад 900 разів, деякі з них пережили більше 30 атак.

"На сьогодні – загальний пакет допомоги, спрямований на відновлення енергетичної галузі, склав майже 623 млн євро. За ці кошти було придбано: 1270 одиниць трансформаторного та іншого високовольтного обладнання, 310 одиниць спецтехніки і транспортних засобів, будівельні та інші матеріали для здійснення ремонту ліній і підстанцій", - заявили в "Укренерго".

Навіть в умовах постійних бойових дій наша енергосистема розвивається. Сумарна потужність встановлених та підключених установок зберігання енергії (УЗЕ) в ОЕС України зросла із 2 МВт на початку 2022 року до понад 503 МВт сьогодні.