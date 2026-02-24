144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Укренерго: від початку 2026 року росіяни запустили по об'єктах української енергетики понад 7000 дронів

Деякі підстанції пережили більше 30 атак.

Укренерго: від початку 2026 року росіяни запустили по об'єктах української енергетики понад 7000 дронів
Фото: Міністерство енергетики України

Впродовж чотирьох років повномасштабної війни українська критична інфраструктура постійно перебуває під атаками. Від початку 2026 року агресор застосував для ударів по об’єктах української енергетики більше 300 ракет і понад 7000 дронів. 

Такі дані оприлюднили в "Укренерго"

Як йдеться в повідомленні, підстанції «Укренерго», починаючи з 2022 року, були атаковані понад 900 разів, деякі з них пережили більше 30 атак.

"На сьогодні – загальний пакет допомоги, спрямований на відновлення енергетичної галузі, склав майже 623 млн євро. За ці кошти було придбано: 1270 одиниць трансформаторного та іншого високовольтного обладнання, 310 одиниць спецтехніки і транспортних засобів, будівельні та інші матеріали для здійснення ремонту ліній і підстанцій", - заявили в "Укренерго".

Навіть в умовах постійних бойових дій наша енергосистема розвивається. Сумарна потужність встановлених та підключених установок зберігання енергії (УЗЕ) в ОЕС України зросла із 2 МВт на початку 2022 року до понад 503 МВт сьогодні.

  • За час війни ворог здійснив 5796 атак проти енергосистеми України, 247 енергетиків загинули. Енергетика стала однією з цілей ще від початку вторгнення, зазначив Шмигаль.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies