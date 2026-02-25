Віткофф та Кушнер зустрінуться з Умєровим у Женеві 26 лютого

Говоритимуть про "різні варіанти того, як дійти до мирної угоди".

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф анонсував поїздку до Женеви у четвер, 26 лютого, під час якої він планує зустрітися з головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим.

Як пише "Інтерфакс-Україна", Віткофф стверджує, що у Швейцарії вони з Джаредом Кушнером проведуть перемовини з Іраном щодо угоди про відмову ісламської республіки від ядерної програми. Проте водночас представник Вашингтона попросив Умєрова про дозвіл від Президента України Володимира Зеленського поговорити у Женеві і з секретарем РНБО.

Мета зустрічі полягатиме у тому, щоб вивчити "різні варіанти того, як ми можемо дійти до мирної угоди" щодо завершення повномасштабної війни в Україні, яка триває вже рівно чотири роки.

Попередні перемовини у Женеві відбувалися 17-18 лютого у тристоронньому форматі. Українська сторона повідомила про прогрес за військовим напрямком, але не за політичним.