ГоловнаСуспільствоВійна

Віткофф та Кушнер зустрінуться з Умєровим у Женеві 26 лютого

Говоритимуть про "різні варіанти того, як дійти до мирної угоди".

Віткофф та Кушнер зустрінуться з Умєровим у Женеві 26 лютого
Стів Віткофф і Джаред Кушнер
Фото: EPA/UPG

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф анонсував поїздку до Женеви у четвер, 26 лютого, під час якої він планує зустрітися з головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим.

Як пише "Інтерфакс-Україна", Віткофф стверджує, що у Швейцарії вони з Джаредом Кушнером проведуть перемовини з Іраном щодо угоди про відмову ісламської республіки від ядерної програми. Проте водночас представник Вашингтона попросив Умєрова про дозвіл від Президента України Володимира Зеленського поговорити у Женеві і з секретарем РНБО.

Мета зустрічі полягатиме у тому, щоб вивчити "різні варіанти того, як ми можемо дійти до мирної угоди" щодо завершення повномасштабної війни в Україні, яка триває вже рівно чотири роки.  

Попередні перемовини у Женеві відбувалися 17-18 лютого у тристоронньому форматі. Українська сторона повідомила про прогрес за військовим напрямком, але не за політичним. 

﻿
