Головне за вівторок, 24 лютого: понад 140 боєзіткнень, авіаудар по Дніпропетровщині, резонансна ДТП на Львівщині

Бойові дії на Донеччині, 143 бойових зіткнення, ворожі обстріли, ексклюзивне інтерв’ю Бориса Джонсона. Яким запам’ятається 1462-й день повномасштабної війни.

24 лютого російські окупаційні війська атакували авіабомбами Покровську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини.

Унаслідок обстрілу загинули двоє цивільних, ще п’ятеро людей поранені.

Удар припав на приватний сектор, пошкоджені житлові будинки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 лютого відбулося 143 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку.

Колишній премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає помилкою те, що Україну не прийняли до НАТО ще в 2008 році.

Про це він розповів в інтерв'ю Lb.ua.

"Я думаю, найбільша помилка була ще у 2008 році — коли Україну не взяли до НАТО. Потрібно було прийняти Україну до НАТО. І зробити це значно швидше. Якби Україна була в НАТО, Путін не розпочав би вторгнення у 2014 році", - сказав Джонсон.

Він зазначив, що НАТО "дає чіткість і простоту".

"НАТО каже: ця територія захищається 32 державами під «парасолькою» США - найбільшим військовим союзом, який коли-небудь існував. Якщо ви нападаєте на цю територію, ви вступаєте у війну з усіма 32 країнами, включно зі Сполученими Штатами", - пояснив Джонсон.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн упевнена, що 20-пакет санкції Євросоюзу проти Росії буде прийнято одностайно.

Про це вона заявила на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і головою Євроради Антоніо Коштою.

"20-й пакет санкцій мав бути прийнятий одностайно. І звісно цей принцип не зміниться", - наголосила Фон дер Ляєн.

За словами Президента України Володимира Зеленського, президент США хоче, щоб в ідеалі документи були підписані на великій церемонії з нагоди закінчення війни.

Водночас президент України наполягає, що гарантії безпеки насамперед мають бути ратифіковані Конгресом США.

Зеленський зазначив, що Україна готова заморозити війну по нинішній лінії фронту. Українські військові не відступатимуть із районів східної частини Донецької області, які залишаються під контролем Києва.

24 лютого ввечері, поблизу села Смереків, неподалік Жовкви на Львівщині, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі прокурора.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За попередніми даними, водій автомобіля здійснив наїзд на пішоходів. Внаслідок отриманих травм одна дитина загинула на місці події. Ще одна − госпіталізована.

За кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомив Генпрокурор, ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи. Ознак алкогольного сп’яніння у нього не виявлено. Усі обставини події наразі встановлюються.

